„Při koncertu zazní tradičně především spirituály, připravili jsme některé novinky a další písně ve vícehlasých úpravách. Písně zazní jak v úpravě bez nástrojů (a capella), tak i v doprovodu 6-strunné a 12-strunné kytary, baskytary, klarinetu nebo saxofonu. Jako host vystoupí farář Církve čs. husitské Tomáš Procházka. Výtěžek ze vstupného bude částečně použit na opravu varhan v kostele Církve čs. husitské," informoval vedoucí skupiny Pavel Koura.

Skupina Elias vznikla na podzim roku 2016 a jejím cílem je především interpretace afroamerických spirituálů a gospelů, a to jak v čistě vokální podobě, tak s doprovodem hudebních nástrojů.

„Zároveň zpíváme i písně, které nejsou spirituály, ale jejich texty nás oslovují a svým obsahem doplňují či navazují na texty zmíněných spirituálů. Vystupujeme ve složení 2 ženské a 3 mužské hlasy (Milada Čermáková – zpěv, Helena Wachtlová – zpěv, Jakub Koura – zpěv, basová kytara, klarinet, saxofon, kytara, Pavel Koura – zpěv, kytara, mandolína, Martin Marcinko – zpěv, basová kytara). Vokální projev, který je prioritou, doprovázíme hrou na kytaru a baskytaru, kromě toho v některých písních zaznívá i mandolína, klarinet či saxofon," řekl Pavel Koura.

Jak se vlastně dostal k hudbě? „Od 6 let jsem navštěvoval klatovskou ZUŠ, kde jsem hrál na klavír. Postupem času jsem začal hrát na kytaru, která mě oslovila více než klavír. Později jsem se naučil hrát i na mandolínu. Za hudební vzdělání jsem velmi vděčný, pomáhá mi při aranžování písní a k pochopení kytarových akordů a harmonie. Ke klavíru se nyní, po letech, vracím a jsem rád, že jsem se na něj v dětství naučil, protože mi otvírá cestu ke hře na varhany, na které hrávám při mších," uvedl Koura a vysvětlil, co je na práci vedoucího skupiny úplně nejtěžší a co naopak nejkrásnější.

„Nejtěžší je podle mého názoru organizační činnost kapelníka, který musí sladit časový harmonogram všech členů skupiny, najít jejich průnik a snažit se, aby činnost jednotlivé členy bavila, nezatěžovala příliš jejich rodiny, ale zároveň měla nějaký výstup směrem k divákovi. Pokud otěhotní zpěvačka a musíte shánět ekvivalentní náhradu, učit novou zpěvačku celý repertoár atd., to jsou momenty, které bych označil na nejtěžší. Pokud se pak koncert povede a po koncertu přijdou diváci a řeknou, že je naše vystoupení oslovilo, a že z toho zážitku budou nějakou dobu žít, to je pro mě to nejkrásnější! To jsou momenty, kdy vím, že celé naše snažení má smysl.

Vedle toho mě velmi těší, že mohu ve skupině Elias vystupovat se svým synem Jakubem. Myslím, že je snem každého rodiče, který dá své dítě do hudební školy, aby si s ním jednou mohl společně zahrát. A mně se tento sen plní při každém koncertu. Jakub s námi zpívá a zároveň je velmi platným hráčem na basovou kytaru, klarinet a saxofon," dodal Pavel Koura.

Nejraději členové skupiny Elias vystupují v kostelích, protože jejich atmosféra umocňuje texty písní, které zpívají.

Další informace o koncertech i skupině Elias najdete na stránkách www.elias-kt.cz