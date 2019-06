Úderem 14. hodiny se na nádvoří hradu Klenová sešly děti s maminkami, aby si užily den plný umění. Nejdříve autor poskytl komentář ke své výstavě. Ta prezentovala pouze zlomek z jeho rozsáhlé tvorby – kromě nádherných obrazů a dřevěných soch zájemci mohli vidět loutky, které umělec vyrábí, a také je přivezl na workshop ukázat. Nakonec pro všechny děti byl namalován portrét přímo Martinem Kurišem.

„O spolupráci na workshopu na Klenové jsem s Martinem Kurišem hovořila již v roce 2018. Sešli jsme se poprvé v době, kdy Lucie Šiklová plánovala jeho výstavu na Klenové. Na Klenovou Martin přivezl i nádherné loutky, které také figurují v některých jeho příbězích. O nich se mohli návštěvníci dozvědět při prohlídce výstavy, ke které autor poskytl svůj komentář. Se mnou si mohly děti vyrobit postavičky z papíru, Martinovi pak stály modelem a odnesly si svoje podobizny.

Martin Kuriš svou osobností a talentem neuchvátil jenom děti, ale i maminky účastnící se workshopu. Za sebe musím říci, že to byla nejlepší spolupráce a jsem opravdu vděčná, že autor byl ochoten vážit na Klenovou cestu, i když z domova to má přece jen daleko. Workshopy s autory jsou výjimečnou událostí, každoročně se snažíme o to, aby proběhl alespoň jeden ročně," zhodnotila workshop galerijní edukátorka Bc. Vlasta Hrabětová.

O slovo jsme požádali jednu z maminek. „Jsem tady s dcerou Aničkou. Dílen se účastníme pravidelně. A jak se nám tady líbí? Je to úžasné! Dnešní workshop je zas o něčem jiném, protože je to první workshop, kde máme autora, a to je zase o stupeň výš. Pan autor mne úplně neskutečně zaujal. Hlavně si myslím, že to je úžasný člověk. Cítím z něj obrovskou pokoru - k životu, své rodině, ke svému dílu. To je v dnešní době tak cenné, že si na nic nehraje.

A co mne na workshopu nejvíc bavilo? Úplně všechno. Komentovaná prohlídka výstavy samotným autorem byla zajímavá. Ale ještě víc mne oslovily jeho loutky. Jsou dokonalé! A pak ta spolupráce s námi a dětmi, to portrétování dětí, kdy nám dal spoustu svého času, přitom nám o sobě tolik povídal. Za mne velké poděkování galerii i samotnému panu umělci," řekla Tatiana Trnková z Klatov.

Slečna lektorka byla skvělá, říká malá umělkyně

Na workshop přijela i devítiletá Veronika Šímová z Klatov. „Na dnešní tvořivou dílnu jsem přijela s maminkou a sestřičkou Šárkou (6). Bylo to tady krásné. A co mne nejvíc bavilo? Mně se nejvíc líbily ty obrazy v zámku. A vůbec poprvé v životě jsem zažila, jaké to je, když vás někdo portrétuje. Z dnešního dne si budu odnášet moc krásné zážitky a určitě se sem budu chtít vracet; moc jsem si to tady dnes užila. Navíc byl krásný den, ptáci nám zpívali nad hlavou, občas na nás spadl pavouk ze stromu, ale mohli jsme tvořit v krásné přírodě.

Na dnešní dílně jsem vytvářela loutku pana umělce. Ostatní děti dělaly tanečnici, ale já jsem dělala pana Kuriše. My chodíme s maminkou na všechny tvořivé dílny, které Galerie Klatovy / Klenová dělá, ale tahle byla ze všech nejlepší," přiznala s úsměvem Veronika.