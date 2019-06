Pole působnosti Davida Cajthamla (*1959) je široké a vejdou se na něj disciplíny od scénografie, kterou vystudoval spolu s architekturou, přes volnou malbu, grafiku, keramickou tvorbu, práci se sklem, autorské knihy až po vyjadřování čistě múzické. Je spoluzakladatelem kapely DekadentFabrik. Výčet činností této renesanční osobnosti současnosti by mohl pokračovat do šíře i hloubky, neboť Cajthaml je nevysychající studna snů, představ i skutků.

„Dennodenně vypustí na svém Facebooku do světa nový obrázek. Nulla dies sine linea, ani den bez čáry. To, co po léta vede tohoto básnivce k naplňování hesla řeckého malíře Apella (*370 př. n. l.), není vůle antického umělce jít proti zahálce. Je to přetlak. Tu do půli lýtek, tu a tam po krk brodí se David Cajthaml vodami nevědomí. Jeho tvorba vychází jednak ze snově asociativního principu, druhak má systematický deníkový charakter.

Deníky jej provázejí celý umělecký život. Větší soustavnost můžeme sledovat v letech 2004 – 2005, kdy vznikla série denních monotypů. V roce 2014 začal dávat na Fb každý den jednu milostnou báseň s fotografií. Poté, co dosáhly počtem stovky, vydal je ve sbírce Pudřenka. Na přelomu roku 2015 začal denní serii kreseb z prostředí psychiatrické ordinace, v roce 2017 se tato původně programová série proměnila do denních volných kreseb doprovázených texty, v nichž pokračuje dodnes," řekla kurátorka výstavy Lucie Šiklová.

Data se u Cajthamla stávají součástí obrazu, kresby či grafiky, řadí se do záznamů den po dni, připomínajíce listy kalendáře. Psychoterapeutickou metodu volných asociací vynalezl zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud. Spočívá ve volném plynutí myšlenek bez jakékoli cenzury svědomí, rozumu, morální či estetické.

Díky nekorigovanému toku asociací se můžeme dobrat nevědomých obsahů naší mysli a zbavit se tak vnitřního pnutí, způsobujícího bolesti duše. Na přelomu 19. a 20. století to bylo převratné, takové ven vybublavší obsahy nevědomí byly zarážející a patřily pouze na psychoanalytické lehátko. Naše doba nezná tabu a jen tak se nějakým obsahem z hlubin cizího nevědomí nenecháme zaskočit.

„Davidovy vlastní psychoanalytické sondy skrze denní obrazy a fantazie přesto občas zaskočí. Chtělo by se říci: vyhřezlé plotýnky páteře spodní mysli. Systematický a dlouhodobý přístup umělce k osobním obsahům spolu s vysledovatelnou linií asociace - imaginace – hra ale ohlazuje drsný, ostrý osobní povrch v hladký balvan. Navenek insitní charakter Davidovy výtvarné poezie vyplývá z dekadentně modifikovaného surrealistického přístupu, vycházejícího z fascinace Thanatem, pudem smrti, a jeho nerozlučným dvojčetem Erotem. Do krabičky art brut však Cajthaml rozhodně nepatří. Kde se umane, je dokonalý, bravurní, přesný ve výrazu, potřebném k vyjádření myšlenky. V tísnivém pocitu nám zhoupne žaludek, jinde radostně rozruší a nechybí mu vtip. Má vhled," dodala Lucie Šiklová.

Výstava Davida Cajthamla bude na Sýpce zámku Klenová k vidění do 25. srpna.