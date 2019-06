Modely historických objektů vznikly v rámci projektu Peregrinus Silva Bohemica, který se snaží přiblížit barokní stavby na poutních cestách, jež v minulosti propojovaly Bavorsko s českým Pošumaví. Návštěvníci uvidí například model poutního kostela Narození Panny Marie v Nicově, kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech nebo farního a poutního kostela Narození Panny Marie v Neukirchenu beim Heiligen Blut.

Připravena je řada dalších modelů hlavně z Klatovska a Sušicka na české straně a z okresů Deggendorf a Regen na bavorské straně.

Výstava se koná v Regionálním informačním centru Plzeňského kraje a Bavorska na náměstí Republiky 131/17 v Plzni a potrvá do 31. srpna.

Od poloviny června část výstavy hostí i Klatovy

Od 12. června do 22. července byla část vystavených modelů přesunuta do Klatov, do prostor Infocentra na klatovském náměstí. Zahájení výstavy v Klatovech se uskutečnilo 12. června.

„V rámci projektu, na němž se podílí Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s naší obecně prospěšnou společností Úhlava a s Technickou vysokou školou v Deggendorfu (Technische Hochschule Deggendorf), je dále vytvářen multimediální a digitální turistický průvodce a aplikace pro mobilní zařízení. Vydána již byla výpravná publikace a aktuálně jsou natáčeny televizní reportáže, které odvysílá plzeňská televize ZAK. Všechny výstupy budou představeny na závěrečných konferencích pořádaných partnery projektu v září tohoto roku," informoval Ing. Pavel Vondráček, ředitel o. p. s. Úhlava v Klatovech.