Trio Malawurr je seskupením bratrů (Larry, Vernon a Jason Gurruwiwi) pocházejících ze staré tradiční linie udržovatelů tradic kmene Yolngu, kteří stále udržují tisícileté domorodé písně.

Kromě hry na didgerigoo uslyšíte i zpívaná pásma, nazývaná Manikay (songlines) a Bungul - taneční variace k písním, která v sobě ukrývají tisícileté tradované příběhy a životní zkušenosti.

Jedná se o jediný koncert v Česku a budeme mít tak unikátní možnost vidět autentické umění severovýchodní Arnhemské země (severní Austrálie).

Výjimečnou událost podpoří krátkým úvodním vystoupením Ondřej Smeykal & Jaroslav Mugrauer.

Za nepříznivého počasí bude koncert v koncertním stanu, mokrá varianta je bez narušení večera zajištěna.

V místě konání akce je možné zdarma přespat ve vlastním stanu. Také je možné si domluvit ubytování v penzionu Na Poustevně na tel.: 608 975 091, nebo v Lázeňském domě Chudenice na tel.: 777 846 402. Vstupné: předprodej 330 Kč, na místě 400 Kč, pro děti do 10 let poloviční, do 6 let zdarma, ale pro malé děti tuto akci organizátoři nedoporučují. Akci pořádá Ondřej Smeykal a Areál Bolfánek