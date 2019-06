Francouzský prezident Emmanuel Macron navrhuje zavedení jednotné minimální mzdy v EU. Pracovníci z chudších zemí by pak podle něj nemuseli odcházet za prací do ciziny. Ekonomové oslovení Novinkami to označili za nebezpečný nápad, který... Celý článek Macron chce zavést evropskou minimální mzdu. Nebezpečný nesmysl, soudí ekonomové»