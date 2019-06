Špičkovou akcí se už stala tradiční antonínská pouť, která se koná 16. června u kaple sv. Antonína a restaurace U svatého Antonína v Hradešicích u Nalžovských Hor. Organizátoři Ladislav a Milena Junkovi a Obec Hradešice se vždy snaží pro návštěvníky připravit bohatý kulturní program.

„Pouť začne v 11.15 hodin mší svatou v kapli sv. Antonína. Ve 13 hodin odstartuje kulturní program, který se odehraje na venkovním parketu. Po celé odpoledne bude vyhrávat k tanci a poslechu Malá muzika Nauše Pepíka. Jako host vystoupí Josef Fousek (písničkář, básník, textař, humorista a spisovatel). Po 14 hodině nabídne ukázky svého kovbojského umění Jimmy Magura. Nebudou chybět pouťové stánky, kolotoč, spousty dobrého jídla a pití," pozvala za organizátory Milena Junková.

Čím je zdejší místo vyhlášené

V těsném sousedství kaple sv. Antonína dříve býval lesní zájezdní hostinec. Dnes zde stojí restaurace U svatého Antonína a 400 let starý dub. Zdejší místo je vyhlášené tím, že zde měl od roku 1992 do roku 2004 svůj „druhý domov" herec a bavič Miloslav Šimek (1940–2004).

Ikona českého humoru Miloslav Šimek vstoupil do podvědomí obyvatel tohoto kraje nejen svými humornými scénkami, ale také jako majitel restaurace U svatého Antonína, která vždy jednou za měsíc praskala ve švech v očekávání veselého večera se známou osobností. Tato restaurace mu sloužila k tomu, aby tady mohl jednou měsíčně dělat představení a měla to být příprava na dobu, kdy s tím v Praze „sekne".

Při jednom rozhovoru v roce 1996 řekl: „Divadlo Jiřího Grossmanna předám mladším a odejdu žít na Šumavu. To je můj veliký sen... Ale protože mi všichni říkají „bez divadla nevydržíš," tak jsem si udělal malé divadýlko pro sebe." Vedením restaurace pak pověřil Ladislava Junka a vymínil si, že během vystoupení se nebude kouřit ani roznášet alkohol. Publikum na to přistoupilo. Známí hosté pak vždy zanechali na zdi restaurace svůj podpis.

Pouť má být stále spojena se Slávkem Šimkem, tvrdí organizátor

„Antonínskou pouť tady děláme už sedmnáct let. Ale už předtím jsme ji dělali ještě s panem Šimkem, protože je to sedmadvacet let, co restaurace U svatého Antonína byla otevřela. Otevírali jsme ji 11. června 1992. I proto jsme letos pozvali jako hosta Pepu Fouska. Chtěli jsme, aby to bylo k výročí a aby pouť byla pořád spjata se Slávkem Šimkem. V předchozích letech jsme zde měli jako hosty např. zpěvačku Milušku Voborníkovou, herce Jiřího Krampola, Luďka Sobotu, herečku Uršulu Klukovou... Do budoucna chceme, aby pouť U svatého Antonína byla tradice a chtěli bychom jako hosta zvát vždy někoho z divadla Semafor, kdo se Slávkem Šimkem měl to štěstí spolupracovat," řekl hlavní organizátor Ladislav Junek.

Pouť U svatého Antonína je nevšedním lákadlem. Sjíždí se na ni lidé zblízka i zdaleka. Mezi vzácnými hosty nikdy nechybí paní Magdaléna Šimková, manželka Miloslava Šimka, a Rudolf Šimek (83), bratr slavného baviče, humoristy a herce.

Pouť U svatého Antonína v Hradešicích u Nalžovských Hor si proto nenechte ujít.