„V sobotu se fotbalové hřiště v Hartmanicích přesunulo do dob minulých a bylo zde vidět opravdu hodně. Jako první na scénu přišel pan Král, který všechny srdečně a humorně přivítal. Děti z MŠ zahrály pohádku o Princezně na Hrádku, děti ze ZŠ zazpívaly několik písní ze 16. století. V doprovodu harmoniky, flétny, bubínků a trianglů nás děti přenesly do dob, kdy se hodovalo a žilo na hradech. Následovalo divadelní představení dětí Skautů Gabrety, které zahrály pověst o místní hoře Hamižné. Šermířská skupina Vendetta nám předvedla ukázky šermířských turnajů s historickými zbraněmi, do kterých se mohly zapojit i děti. Jejich vystoupení ukončil výstřel z děla," popsala akci hlavní organizátorka Renata Skálová.

Následovala zábava šlechticů a panovníků, kdy své umění předvedl sokolník Milan Zaleš. Ukázka dravců zaujala nejen děti, ale i dospělé. Mohli zde spatřit nádherné ptáky a navíc někteří zájemci dokonce mohli sokolníkovi asistovat. Po dravcích přišla ukázka výcviků psů, která zaujala jak malé, tak velké diváky. Na vlastní oči mohli vidět nejen poslušnost psa, ale i zadržení násilníka či lupiče.

Celé odpoledne na hřišti probíhal řemeslný jarmark, kde si děti zkoušely stará řemesla, která k Šumavě odjakživa patřila. Jejich nadšení, dle slov organizátorky, bylo nevídané! Děti si mohly vyzkoušet kovářství, řezbářství, pekařství, paličkování, předení vlny, zdobení keramiky, vyráběly přívěsky z drátků a korálků. Dojení mléka a praní prádla na valše zabavilo i ty nejmenší.

„Celé odpoledne měli řemeslníci plné ruce práce, aby děti uspokojili a splnili jejich očekávání, a myslím, že to se povedlo. Často bylo slyšet volání: „Mami, už vím, co je valcha! A proč na ní doma nepereme? - Tati, já chci jít ještě dojit!" Děti se bavily i při střílení špačků či chození na chůdách.

Chodily nám děkovat nejen děti, ale i dospělí. Děkovali za skvělou atmosféru, za spoustu zážitků, za naučení nových věcí, a to je pro nás ta největší odměna. Náš velký dík patří všem řemeslníkům a dobrovolníkům za trpělivost a jejich práci. Děkujeme i všem návštěvníkům, kteří na naši akci zavítali a těšíme se na další setkání v Hartmanicích," zhodnotila akci hlavní organizátorka.

Spolek pro Hartmanice

Nově vzniklý Spolek pro Hartmanice připravuje pro děti i další zajímavé akce. Všechny vystupující a místní děti pojedou v srpnu na Kvildu, kde pro ně bude ve středisku NP Šumava připravena beseda na téma Jelen a rys. Chybět nebude ani prohlídka a povídání ve výběhu. Spolek připravuje i výlet na kole, rýžování zlata, ukončení prázdnin a další.

„Cílem našeho nového Spolku pro Hartmanice je připomenout dětem vztah k přírodě, ke zvířatům, k tradicím na venkově, historii našich předků a hlavně jim vysvětlit vztah mezi člověkem a přírodou. Připravujeme pro děti výukové programy formou různých besed, návštěvy farem, parků a zahrad. I tento Dětský den byl vlastně projekt, který měl dětem připomenout, co ony již nezažily. Tradice se musí připomínat, aby v nás stále žily," dodala s úsměvem Renata Skálová.