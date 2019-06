„Koncem devadesátých let minulého století se mi shodou šťastných náhod dostalo do ruky několik fotografií Bedřicha Grünzweiga, který žil v New Yorku. Tehdy mě kromě poetiky a zvláštní nálady snímků překvapil také Grünzweigův životní příběh. Od prvního momentu jsem věděla, že se s tímto autorem chci setkat a uspořádat mu výstavu,” popsala kurátorka Jolana Havelková.

Poprvé se setkali v prosinci roku 1997 v Grünzweigově bytě na Manhattanu. Tehdy mu už bylo 87 let. Probírali se štosy fotografií. „Léta jsme si pak psali a často telefonovali. Z naší dlouhodobé spolupráce vzniklo několik výstav realizovaných v Čechách, Německu a Rakousku a publikace Mezi nebem a zemí. Výstava Grünzweigových fotografií Poutník s kamerou, kterou jsem připravila pro Fotogalerii U Řečických v Praze (1998), byla vůbec prvním představením tohoto autora v Čechách,” uvedla kurátorka.

Bedřich Grünzweig (1910 - 2009) se narodil v Praze v době rakousko-uherského mocnářství, a kdyby jeho vlast později nebyla okupována nacisty, asi by ji nikdy neopustil. Grünzweigovi se, na rozdíl od jeho rodičů a bratra, podařilo uniknout před holocaustem. Po několikaměsíčních přípravách tajně odjel se svou ženou z vlasti do Spojených států. Jako autodidakt se začal věnovat studiu umění a fotografie.

Během let 1941 – 1947 pracoval pro exilovou vládu (Československou informační kancelář). V té době se potkal s mnoha osobnostmi, např. Masarykem, Voskovcem, Werichem, Pelcem, Hoffmeisterem. V roce 1947 Grünzweig získal americké občanství a zaměstnání ve Spojených národech, kde pracoval v oddělení veřejných informací, rozhlasových a vizuálních službách.

Od konce 40. let fotografoval newyorský život. Hledal si vlastní tvůrčí cestu ovlivněnou klasickou fotografií. První cena časopisu U. S. Camera, kterou získal v roce 1951 za snímek Mezi nebem a zemí, ještě více prohloubila jeho přesvědčení o smyslu fotografování.

„Živé snímky Grünzweig nikdy nemanipuloval, fotografoval s pochopením a s ohledem na situaci, podstatné pro něj bylo zachytit atmosféru prostředí a propojit ji s vlastním prožitkem. V roce 1961 byl Grünzweig vyslán Spojenými národy jako administrativní organizátor mírových operací do Afriky. V letech 1974 – 1994 se angažoval v organizaci International Center of Photography v New Yorku.

Zpátky do Československa přijel Bedřich Grünzweig třicet let po odchodu z vlasti. Čechy navštívil celkem čtyřikrát, naposledy v roce 1991. Po sedmi letech, v roce 1998, se do Prahy opět vrátil, tentokrát zastoupen jen svými fotografiemi.

Jeho snímky mají nadčasovou výpovědní hodnotu, jsou ale také svědectvím doby a tehdejší neopakovatelné atmosféry. Sám se na své životní aktivity ohlížel s velkou dávkou skromnosti: Fotografoval jsem, to bylo fajn. Ale největší přínos svého života vidím především na poli mezinárodní politiky a v oblasti lidských práv. Důležitá je pokora, má pro mě až náboženskou kvalitu," dodala kurátorka.

Výstavu Bedřicha Grünzweiga New York můžete na purkrabství hradu Klenová vidět do 1. září.