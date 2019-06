Manželé Vlasta a Jiří Špinkovi žijí ve Chválenicích u Plzně.

Vlasta Špinková píše básně, prosté a nesmírně působivé. Otesává každé slovo na dřeň, jde k podstatě významu. V jejích básních není zbytečných slov. Zato emocí mnoho…

Jiří Špinka je renesanční člověk. Léta pracuje jako vedoucí restaurátorského oddělení Západočeského muzea v Plzni. Mimo restaurátořiny volně tvoří. Je i vynikající medaliér.

Vyučil se čtveru řemesel, která všechna perfektně ovládá a navíc neustále zkouší něco nového. A tak vymyslel a ve svém ateliéru vytvořil naprosto unikátní dřevěné reliéfy, jimiž pohybují jednoduché celodřevěné systémy na principu hodinového stroje. Svým jedinečným výtvorům říká kinetické dřevořezby a vystavuje je v malé galerii ve Chválenicích u Plzně.

„Vždycky jsem to bral, že to nejsou přímo hodiny, takže to neměří čas, ale je to takový symbol času. Jak plyne, nebo jak kolem nás letí, tak tam je vždycky nějaké křídlo. Naznačený ciferník znamená to, že čas skutečně nám všem měří a zároveň ten kruh znázorňuje to, že vlastně pořád všechno se vrací, takový koloběh života.

Ten stroj vypadá jednoduše, ale vzhledem k tomu, že se to dělá všechno ručně a na soustruhu, je to pracné. Základ řezeb bylo buď jilmové dřevo, nebo lipové dřevo. Jilmové tam, kde zůstávalo čisté dřevo, protože jilmové je hezké na pohled, kdežto lípa potřebuje polychromii, potřebuje barvu přes sebe, aby to bylo výrazné," vysvětlil řezbář, restaurátor, sochař a malíř Jiří Špinka.

Plzeňané znají Jiřího Špinku především jako restaurátora, který už přes čtyřicet let v Západočeském muzeu vrací lesk lety sešlým skvostům. On sám přiznává, že má sice vysokou výtvarnou školu, ale to, co mu celý život při práci pomáhá nejvíc, je zvládnutí několika řemesel. „Je to řezbářství, potom umělecké pozlacování a polychromie, divadelní malíř a kašér a poslední řemeslo bylo restaurování a konzervace památkových objektů," uvedl Jiří Špinka.

Tvorba Jiřího Špinky je vskutku pestrá. Zahrnuje pamětní medaile, figuríny pro hrady a zámky, nebo třeba loutky. Z jeho dílny pocházejí také reliéfy na nedávno zavěšených zvonech jménem Hroznata a Bartoloměj ve věži Plzeňské katedrály.

Vstupné na besedu s uměleckou dvojicí do Kavárny Kulička je dobrovolné.