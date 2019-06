Výstavu zahájila ředitelka Galerie Klatovy / Klenová Ing. Hana Kristová, úvodní slovo pronesla kurátorka výstavy PhDr. Lucie Šiklová PhD.

„Martin Kuriš (1973) žije s rodinou v Sudetech, krajině poznamenané poválečným vysídlením německých obyvatel a dodnes sociálně bezútěšné. Buková hora nad Děčínem je místo opuštěné, pár chalup, končí tam silnice. Kolem louky, pastviny, prudké svahy, do města blízko, a přeci daleko. Žije se tam neokázale, jako by bez dotyku současné vizuality, slovo design vás u tohoto pedagoga Fakulty umění a designu nenapadne.

Tenhle kraj poskytuje zákonitě jinou inspiraci, jiná východiska. Pohřížen do blizoučkého okolí Martin Kuriš maluje zdejší louky, mokřiny s vytáhlými travinami, remízky, zimní nehostinnost, rozhozené domy, a sem zasazuje své příběhy... Odtud se posiluje jemu blízká baladičnost i sociální ladění. Tady nachází dřevo pro své sochy. Tady nachází předobrazy i modely. Odtud Verneřická madona, Houslista, Flétnistky, postavy z Cesty do Evropy, parafráze Útěku do Egypta Svaté rodiny. Uprchlíci jsou dnešní, Maria s poutnickou holí má obličej zahalený v šátku, Josef s kufříkem a pytlem přes rameno je ztělesněním starosti o živobytí, chlapeček v bundičce nejistý.

Martin Kuriš je pohřížen ve svém blizoučkém okolí, a přesto vidí šíři," řekla během slavnostní vernisáže kurátorka výstavy Lucie Šiklová.

Tajemství prochází celým Kurišovým dílem a propojuje všechny jeho výtvarné projevy. Martin Kuriš je vypravěč, jsou mu vlastní narativní a pohádkové principy a tak oblouk od malby k dřevořezbě, jenž vede přes loutkové divadlo, kde se obrazivost, vyprávění a zmiňované tajemství potkávají, je naprosto přirozený.

Precizně malované scény jeho obrazů, ať se odehrávají v interiéru, krajině skutečné i schematizované, teď a nebo v pohádkovém bezčasí (a právě tyto dvě roviny se u Kuriše povážlivě směšují), jsou plny konkrétních věcí i postav, a přece jakoby zakleté.

„Na poli současné malby je malíř, ale také řezbář a autor her pro loutkové divadlo a ve všech oborech své činnosti bytostný vypravěč příběhů Martin Kuriš poněkud exotickým zjevem. Do jisté míry se vydává podobným směrem jako Balthus (1908 – 2001), který se ve své době věnoval nehledě na modernu v plném proudu téměř výhradně zvláštním způsobem realistické figurální tvorbě s občasným vykročením do krajiny, a jehož dílo je také prodchnuto tajemnem a erotičnem, jež na nás, pravda skrytě, dýchne i z mnohých Kurišových obrazových příběhů,” dodala kurátorka výstavy Lucie Šiklová.

Výstava představuje všechna odvětví Kurišovy tvroby v celé jeho poetice.

Výstava Pohřížen do svého blízkého okolí bude na zámku Klenová k vidění do 1. září.

Otevřeno:

červen: út - ne 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hodin

červenec, srpen: po - ne 9.00 - 12.00, 12.30 - 18.00 hodin