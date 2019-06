Odpoledne plné zábavy a soutěží připravil Starý czerninský zámek ve spolupráci s Tělovýchovnou jednotou Sokol Chudenice a Sborem dobrovolných hasičů v Chudenicích za finanční podpory Městyse Chudenice.

„Počasí nám přálo, a tak bránou zámku prošlo v sobotu 1. června na čtyři stovky návštěvníků. Pro děti bylo připraveno celkem deset stanovišť, na kterých je čekala například kněžna, komorná, lovčí, zámecká kuchařka, kořenářky, zahradnice, pradlena, klíčník, kovář a další důležití lidé potřební pro provoz zámku s mnoha záludnými úkoly. Za jejich splnění soutěžící dostal zlaťáky, které v cíli mohl proměnit za ceny. Soutěžní stanoviště navštívila stovka dětí.

Na Dětský den jsme tentokrát nebyli sami. Akci Správa zámku Chudenice připravovala společně s TJ Sokol Chudenice a SDH Chudenice. Děkujeme proto touto cestou všem dobrovolníkům na stanovištích, ale i všem návštěvníkům, kteří k nám v sobotu zavítali. Zvláštní poděkování patří Městysu Chudenice, který celé Zámecké hrátky podpořil finančně,” uvedl průvodce zámku Chudenice Ludvík Pouza.

Na závěr na všechny děti čekala pořádná rošáda v pěně.

Navštivte Chudenice na Klatovsku

Chudenicko stojí za vaši návštěvu. Starý czerninský zámek v Chudenicích patří k nejstarším historickým objektům v regionu. Jeho historie, stejně jako historie celého městečka, sahá až do počátků 13. století.

Udělejte si výlet do Chudenic, rodiště mnoha významných osobností. Do míst, kde vznikalo libreto ke slavné opeře Rusalka, do míst, kde se odehrává děj nejedné divadelní hry Jaroslava Kvapila nebo mnoha básní či písní. Zažijete zde romantiku, pohlazení po duši a dýchne na vás dávná historie.

Navštivte rozhlednu Bolfánek, Americkou zahradu, Kvapilova jezírka nebo Starý czerninský zámek v samém centru městečka. Zámek je v červnu otevřen denně mimo pondělí od 9.00 do 16.00 hodin.