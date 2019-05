V rámci muzejní noci můžete na hradu Klenová zažít interaktivní hry pro děti s historickou tematikou, vernisáž výstavy Martin Kurtiš, Bedřich Grünzweig a vernisáž výstavy David Cajthaml.

V rámci muzejní noci vystoupí na hradě Klenová i mimořádný divadelní soubor Continuo.

Program na Klenové:

13.00 – 16.00 Interaktivní hra pro děti s historickou tematikou po areálu hradu Klenová

15.00 vernisáž výstavy Martin Kuriš na zámku Klenová

15.30 předávání cen vítězům z výstavy Cesta 2019 na nádvoří hradu Klenová

16.00 vernisáž výstavy Bedřich Grünzweig na purkrabství hradu Klenová

17.00 vernisáž výstavy David Cajthaml v sýpce na Klenové

17.30 promítání 16. dílu (Klenová) seriálu Pověsti a záhady českých hradů s autorem Liborem Markem na purkrabství hradu Klenová

20.00 Divadlo Continuo zahraje na Klenové inscenaci Please Leave a Message

VÝSTAVY

Martin Kurtiš - Pohřížen do svého blízkého okolí

Na poli současné malby je malíř, ale také řezbář a autor her pro loutkové divadlo a ve všech oborech své činnosti bytostný vypravěč příběhů Martin Kuriš (1973) poněkud exotickým zjevem. Tajemství prochází celým jeho dílem a propojuje všechny jeho projevy. Z výtvarné tvorby převažuje především figurální malba, čas od času prolehčená krajinou. Žije v Sudetech, krajině krásné i tvrdé, poznamenané poválečným vysídlením. Maluje zdejší louky, mokřiny, zimní nehostinnost, rozházené domy, a sem zasazuje své příběhy. Tady nachází dřevo pro své sochy. Výstava představí všechna odvětví Kurišovy tvorby v celé jejich poetice. Výstava potrvá do 1. září.

Výstava Bedřich Grünzweig - New York

(1910 Brno – 2009 New York)

Výstava představí autorovy fotografie z New Yorku, kam v roce 1939 přicestoval z tehdejšího protektorátu Čechy a Morava (jako jedinému z celé rodiny se mu podařilo uniknout před holocaustem). New York, kde prožil část života, představoval pro Bedřicha Grünzweiga zpočátku záhadné město – byl ohromen jeho půvabem, architekturou, směsicí ras a někdy až vyčerpávajícím tempem života. Snímky z New Yorku prostupují celou jeho tvorbou, fotografoval ale také např. na svých pozdějších pracovních i soukromých cestách (Izrael, Španělsko, Belgické Kongo). Živé snímky Bedřich Grünzweig nikdy nemanipuloval, fotografoval s pochopením a s ohledem na situaci, podstatné pro něj bylo zachytit atmosféru prostředí a propojit ji s vlastním prožitkem. Výstava potrvá do 1. září.

Výstava David Cajthaml – Ani jeden den bez čáry

Pole působnosti Davida Cajthamla (1959) je široké a vejde se na něj tvorba od scénografie, kterou vystudoval na pražské UMPRUM, přes volnou malbu, grafiku, keramickou tvorbu, autorské knihy až po vyjadřování čistě múzické. Je spoluzakladatelem kapely DekadentFabrik, autorem hudby k představením Arnošta Goldflama atd. David Cajthaml je nevysychající studna snů, představ i skutků. Stejně široký záběr bude mít výstava v prostorách sýpky, založená na snově asociativním principu a zároveň deníkovém charakteru Cajthamlovy tvorby. Výstava potrvá do 25. srpna.