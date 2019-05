Program:

12.30 Zahájení

12.45 Vystoupení dětí z MŠ, ZŠ a Skautů

13.45 Turnaj šermířů – šermířská skupina Vendetta

15.15 Zábava šlechticů a panovníků – sokolnictví Milan Zaleš

16.00 Výcvik psů aneb I četník za první republiky měl psa – Dana Baborová

14.15 – 18.00 Řemeslný jarmark, kde si děti vyzkouší řemesla našich předků kovářství, sklářství, předení vlny, paličkování, řezbářství, zdobení keramiky, pekařství, praní prádla na valše, dojení mléka a mnohé další...

18.00 Hromadné vypouštění balónků a zapálení táboráku – opékání buřtů

18.00 Zahraje skupina Orchidea

21.30 Ukončení akce

Celé odpoledne se ponese v době minulé, proto organizátoři budou rádi, aby pro co nejlepší atmosféru a autentičnost přišli děti, dospělí i účinkující v nějakém dobovém kostýmu (selka, sedlák, čeledín, pekař, královna, princezna, žebrák, šašek, rytíř atd).

Slovo hlavní organizátorky:



„Dříve se v Hartmanicích pořádaly Dětské dny a různé akce pro děti, ale v posledních letech toto dění upadlo. Proto jsme se starostou Pavlem Valdmanem domluvili, že město tyto akce podpoří a řekli jsme si, že Dětský den je na to ideální.

Chtěli jsme ale něco víc, než jen pár soutěží pro děti. Hlavním cílem Dětského dne bylo nejen pobavení dětí, ale aby se také něco naučily. V dnešní době žijí děti jinak, než žily naše babičky. Dnes každé druhé dítě má mobilní telefon, notebook. Když se jich ale zeptáte, kdo to byl kolář, řezbář, tak neví. Proto jsme uspořádali den určený nejen pro děti, ale i dospělé,” vysvětlila hlavní organizátorka Renata Skálová.

V Hartmanicích se přeneseme do časů našich předků na Šumavě. Dětský den zahájí děti z MŠ a ZŠ Hartmanice. I jejich vystoupení se ponese v duchu starých časů. Poté vystoupí děti místních Skautů Gabrety, kteří zahrají pověst o Hamižné (vrch nad Hartmanicemi). V 16. století tudy vedla stezka, po které se dopravovala z Bavorska do Čech sůl. Hamižnou (chamtivou, lakotnou) nazvali havíři, kteří tam dobývali zlato. A právě o zlatě a Hamižné bude představení dětí místních Skautů.

Po vystoupení dětí bude následovat šermířský turnaj, který předvede šermířská skupina Vendetta ze Strakonic. Dále bude následovat ukázka dravců s odborným výkladem profesionálního sokolníka Milana Zaleše. Po dravcích přijde ukázka výcviku psů, kterou povede skvělá výcvikářka Dana Baborová.

Celé odpoledne budou k vidění řemeslníci, kteří ukáží dětem původní řemesla, která k Šumavě odjakživa patřila. Děti si budou moci vyzkoušet kovářství, řezbářství, paličkování, zdobení keramiky, vyprat prádlo na valše a spoustu jiných činností. V 18 hodin bude hromadné vypouštění balónků, na které si děti mohou napsat svá přání, následně bude zapálen oheň. K poslechu i tanci zahraje kapela Orchidea ze Sušice. O občerstvení se postarají místní Hasiči a fotbalisté.

„Velký dík všem řemeslníkům a dobrovolníkům, kteří se podílí na této akci a ukážou dětem to, co je již skoro zapomenuto. Proto všechny srdečně zveme 8. června na Dětský den a řemeslný jarmark do Hartmanic,” dodala Renata Skálová.