Můžete říct, jak jste se vlastně ocitli na Klenové a jak zde váš workshop linorytu probíhá?

Protože se náš ateliér skládá z lidí, kteří rádi vyjíždějí do přírody, celkem pravidelně se stává, že se takhle vypravujeme na nějaké plenéry. Vlastně poprvé se to stalo před třemi lety, v roce 2016, když jsem nastoupila do ateliéru, tak se vyrazilo a deset dní jsme putovali po Kokořínsku. Letos jsem měla chuť něco takového opět zorganizovat, a tak mne napadlo tohle místo na Klenové, které dobře znám, a protože se tady nabízí spousta možností.

Hrad, zámek, okolní krajina je velmi krásná. Ubytování ve vile Paula má v dolní části dílnu, takže ideální prostředí pro práci.

Pár dní jsme strávili přípravami, kdy jsme vozili z Prahy lino, abychom měli do čeho rýt. Workshop linorytu je uvolněný, nějaká organizace ani moc neprobíhá, záleží na tom, jak kdo rád pracuje, ale každý večer se scházíme v 19 hodin a konzultujeme věci, které jsme za ten den udělali.

Kolik studentů na workshop linorytu přijelo?

Celkově se tay protočí zhruba patnáct lidí. Máme tady i zahraniční studenty - dvě japonské studentky Emu a Kotone a Mariu z Kolumbie.

Čím se necháváte inspirovat?

Každý student vytvoří jedno dílo. Zadání naší práce je vytvořit minimálně dvoubarevný linoryt formátu A 2, téma je klasická krajina. A právě mě přijde hezké, jak to každý student pojal úplně jinak. Konkrétně já jsem se víc zaměřila na houby a šneky. Kamarádka Karla Gondeková maluje mystický objekt vznášející se ve vzduchu nad krajinou.

A mě na tom bavilo to pojmout z nižší perspektivy, kdy krajina bude působit až na horizontu, v podstatě půjde o schůzku přátel pařezu se šnekem, houbou a mravencem...

A čím se nechali inspirovat kolegové?

V druhém pokoji můžete vidět přímo průběh práce; tam už se ryje do lina. Děvčata jsou zkrátka ještě ve fázi ladění kompozice, ale ve vedlejším pokoji u kluků už pracují na další fázi. Třeba Petr Polák dělá kompozici zajíců a do pozadí zakomponoval vilu Paula. Jakub Bachorík zachytil moment motorkáře v krajině a Bára Satranská volí pohled skrz křoviny.