Program

18.00 Sraz účastníků v městském parku a následuje průvod na nádvoří lihovaru v Janovicích nad Úhlavou

18.30 Ukázka a výuka country tance pod vedením Fr. Čermáka, hraje skupina PILOUNI z Klatov

19.30 Vystoupí kouzelník Ondřej Soukup

20.00 hrají PILOUNI z Klatov

21.00 koncert FRANTIŠKA NEDVĚDA

do 23.00 hrají PILOUNI na nádvoří lihovaru

Přijde i kouzelník



Ondřej Soukup (1995), uměleckým jménem MAGIC Soukup, je profesionální český kouzelník a iluzionista, manager a producent vlastní umělecké a produkční agentury. Jako iluzionista je znám také jako nový český Houdini, neboť pokračuje v jeho vzoru v nebezpečných únicích. Působí po celé České republice, za sebou má již 15 let vystupování "na prknech, která znamenají svět" a tisíce okouzlených diváků.

Již od svých šesti let se začínal učit kouzelnickému umění v jediném kouzelnickém kroužku v té době pod vedením exprezidenta českého magického svazu Ing. Jana Jedličky. V roce 2003, ještě jako malý kluk se stal oficiálním českým kouzelníkem a začal vystupovat před publikem.

O několik let později v roce 2011 dostává své první ocenění "Dělám víc, než musím" za dobročinnou činnost v nemocnicích, kde díky pravidelným vystoupením zpříjemňuje pobyt dětí v nemocnici Královské Vinohrady a Thomayerově nemocnici. Ondřej ve svém projektu Kouzla v nemocnici pokračuje i nyní zejména v Thomayerově nemocnici na oddělení dětské chirurgie, psychiatrie a JIP pod záštitou Lékořice, z.s.

V roce 2013 se stal členem Českého magického svazu, který sdružuje profesionální i amatérské kouzelníky z Česka. Ondřej Soukup je i členem Mezinárodní asociace kouzelníků z celého světa.

Do Janovic přijede i osobnost české country, folku a trampské písně



František Nedvěd (1947) je zpěvák a kytarista, písničkář a hudební skladatel. Je jednou z nejvýznamnějších osobností české country, folku a trampské písně.

S o rok starším bratrem Janem vyrůstali v Praze na Spořilově, ale hodně času trávili v Lukách pod Medníkem na Sázavě. Podobně jako většina jeho vrstevníků začínal s beatem. Se svým bratrem Janem hráli ve skupině The Three Long Fingers a také The Preachers.

Později společně s bratrem Janem Nedvědem, Gustavem Blažkem a Jitkou Markovou založili trampskou skupinu Toronto (později se Toronto přejmenovalo na Brontosaury).

V roce 1975 se František Nedvěd stává členem skupiny Spirituál Kvintet.

„V červnu 1996 slaví bratr Honza padesáté narozeniny, které jsme oslavili fantastickým koncertem na Strahově - tehdy také vychází deska Vstupenka na Strahov (nahráno v prosinci 1995). V roce 1997 se s bratrem rozcházíme a já začínám "pomáhat" hrát Příbuzným. Od roku 2011 vystupujeme opět společně s bratrem Janem, nahráváme nové album Souhvězdí jisker," uvedl František Nedvěd.

Od roku 2013 vystupuje František Nedvěd opět samostatně nebo se svou skupinou, ve které hrají Petr Kocman – kytarista a zpěvák, jeho syn Vojtěch Nedvěd, který hraje na dvanáctistrunnou kytaru, baskytarista Milan Plechatý a bubeník Jaroslav Petrásek.