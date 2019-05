Po celou červnovou neděli budou návštěvníci moci ochutnávat u vybraných provozovatelů pochoutky delikátních chutí z celého světa.

Chybět nebude ani kulinářský trh, hudební doprovod, klidová zóna, zóna workshopů pro děti i dospělé, cvičení jógy a v neposlední řadě zóna ležení na piknikových dekách a slastného koukání do nebe.

Program dne

Hlavní nádvoří:

Desítky stylových stánků s nabídkou více jak sta specialit, farmářských produktů a nápojů z celého světa.

Pódium na nádvoří:

Vystoupení DJ Cider po celý den festivalu

12.30 - 14.30 Koncert Malé dudácké muziky z Domažlic

Louka za stodolou hradu - klidová zóna:

11.00 Koncert El Tenere Didgeridoo

12.00 Koncert Eliáš Cvek - kytara

13.00 Workshop či kung se Sifu Kung Fu

14.00 Koncert Prabanda

14.30 Workshop Jóga s Martinou

15.00 Koncet El Tenere Didgeridoo

16.00 Koncert Zu Sebková Cello

17.00 Koncert Prabanda

Čajovny s degustacemi čajů:

Degustace čajů a účast na workshopech pro návštěvníky slavnosti v ceně vstupného.

Vstupné:

Dospělí 200 Kč

Děti do 6 let zdarma

Děti od 6 - 18 let, studenti od 15 do 26 let (s platným průkazem), senioři nad 65 let - 130 Kč

Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti) 400 Kč

Kontakt na pořadatele: Dobrejidlosveta@seznam.cz