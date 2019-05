Emil Kintzl (82) je český učitel, vlastenec, sportovec a odpůrce totalit. Na Šumavě prožil celý svůj život a je uznávanou šumavskou legendou.

Narodil se 23. února 1934 v Praze-Nuslích. Tatínek byl vrchním účetním ředitelem hlavního města Prahy. Na podzim roku 1939 se rodina stěhuje do Sušice, kde tráví celou válku. V květnu 1945 je svědkem osvobození Sušice a celého regionu americkou armádou a tomu, co vidí na vlastní oči, zůstane věrný i přes odpor komunistických úřadů. Po válce je nadšeným skautem a zažívá poslední tábor před zákazem Skautu v prostředí nedávno vysídlených německých vesnic.

Po prvních smutných peripetiích s komunistickým režimem se stává učitelem, působí v Hartmanicích, Srní a nakonec zakotví v Kašperských Horách. Je svědkem systematické devastace regionu, od rozstřílení celých vesnic a jejich srovnání se zemí po likvidaci kostelů a hřbitovů ve vojenském újezdě Dobrá Voda. V důsledku neustálých konfliktů s režimem byl v roce 1975 donucen učitelské povolání opustit a dalších čtrnáct let pracuje v kotelně jako topič, jeho dětem bylo znemožněno jakékoli studium.

Emil Kintzl žije v Kašperských Horách, věnuje se turistice a sportu, zejména lyžování. Poslední léta tráví jako publicista a kronikář s velmi obsáhlou sbírkou materiálů a příběhů ze starých, dnes už zaniklých osad a obcí, které v bouřlivém 20. století zmizely z mapy tohoto šumavského kraje. Je autorem knih Zmizelá Šumava (2015), Učitel na Šumavě (2012). V seriálu Stream.cz Zmizelá Šumava nás na tato místa s pohnutou historií zavede a kromě odhalení zapomenutých příběhů tak nabídne i tipy na zajímavý výlet.

Legendární šumavský učitel si zahrál i v seriálu Policie Modrava

Seriál Policie Modrava, který natáčel režisér Jaroslav Soukup na mnoha místech Klatovska, se v neděli 12. května opět začal vysílat na obrazovkách TV Nova.

V první, druhé i třetí (poslední) sérii diváci ze Šumavy a z Pošumaví uvidí nejen řadu výborných herců, ale i tváře, které znají ze svého okolí. V Policii Modrava si totiž zahrála i řada místních obyvatel. Někteří z nich navíc byli obrazem pro seriálové hrdiny. Například skutečného legendárného šumavského učitele Emila Kintzla, dodnes žijícího v Kašperských Horách, hraje v Policii Modrava Ladislav Mrkvička.

„Já jsem o to, abych byl v seriálu, ani nestál. Ale nakonec jsem se nechal režisérem Soukupem, s nímž jsme staří známí, přesvědčit," řekl v roce 2015 Deníku Kintzl, který pomáhal štábu vybírat na Šumavě zajímavá místa pro natáčení. Při něm se setkal i s Mrkvičkou. „Režisér Soukup mu dal přečíst knihu o mně a pak jsme si ještě popovídali, aby poznal moji letoru. Jak mě má hrát, jsem mu ale neradil, to on musí vědět líp. Jen jsme se spolu na památku vyfotili," dodal Šumavák tělem i duší.