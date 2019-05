Program (sobota a neděle)

Začátek v 10.00 hodin ve velhartickém kostele Narození Panny Marie na náměstí.

Je rok 1336. Markrabě Karel IV. přijíždí do Čech z dalekých Tyrol. Provází jej věrný Bušek mladší, cestou se připojila i markraběnka Blanka z Valois. Na Velharticích se setkají s králem Janem Lucemburským a jeho ženou Beatrix Bourbonskou. Královskou družinu vede Bušek starší. Celá rodina se setkává ve velhartickém kostele Narození Panny Marie, aby strávila čas v rozjímání.

Zazpívá velhartický smíšený sbor. Na náměstí změří své síly rytíři z družiny markraběcí i královské. Každý z nich se chce předvést před svými pány v nejlepším světle. Celý průvod včetně diváků pak odchází na hrad.

Trvalý program na hradě

Dobové tržiště v předhradí, občerstvení, dobové hry a projížďky na koních pro děti, dobový kolotoč, lukostřelba, ochutnávky středověké kuchyně, sokolník, písárna a učenost, královský psář (psovod) se svými psy.

Zažít na vlastní kůži můžete i rýžování zlata, školu šermu pro pážata, jezdecké rytířské dovednosti v příkopě, využít můžete i projížďky na koních pro děti.

Od 11.00 do 17.00 hodin na hradě uvidíte šerm, tanec, kejklíře a uslyšíte dobovou hudbu. Představení uvidíte na hlavním nádvoří před Rajským palácem.

11.15 Příjezd průvodu na hrad

11.30 Procházka po hradu + komentovaná prohlídka, tanec Gloria - dámy z fraucimoru v Rajském domě

12.00 Lorika – šermířsko-divadelní vystoupení

12.30 Rytířské jezdecké dovednosti v příkopě na počest markraběte

13.00 Příjezd hosta, pana Dietricha von Altenburg s doprovodem

(Jednání o slavné křížové výpravě do Pruska, která se uskuteční v zimě roku 1336) Řádoví rytíři předvádějí svou bojeschopnost

13.15 Komentovaná prohlídka s velmistrem Dietrichem

13.45 Invictum – šermířské vystoupení za účasti krále Jana a Buška mladšího

14.15 Koncert hudební skupiny Strašlivá Podívaná (v neděli koncert dua Elthin)

15.00 Gotika – šermířské vystoupení

15.30 Příjezd hosta – Čeněk z Lipé (Moravský velmož je pozván ke králi, aby spolu připravili tažení proti rakouským Habsburkům)

15.45 Jezdecké klání v hradním příkopu na počest královny Beatrix a markraběnky Blanky

16.15 Invictum, Lorika – ukázky šermu

16.30 Koncert hudební skupiny Strašlivá Podívaná

17.00 Kejklíř Hubert v Rajském domě - následuje komentovaná prohlídka gotické části hradu

17.30 Tanec Gloria - dámy z fraucimoru

Jezdecké rytířské dovednosti v příkopě ve 12.30 a v 15.45 hodin

Od 19.30 noční prohlídky

Vstupné na akci: dospělí 150 Kč, děti do 6 let zdarma, děti 6-10 let a ZTP platí 90 Kč, rodina (2 dospělí a nejvýše 3 děti) 400 Kč.