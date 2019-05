Můžete nám výstavu Linoryt II. blíže představit?

Od roku 2001 pořádá Galerie Klatovy / Klenová (jako jediná v ČR) téměř každoročně na podzim ve vile Paule na Klenové mezinárodní sympozium linorytu. V roce 2018 proběhl již 17. ročník. Zde je potřeba zmínit Marcela Fišera, bývalého ředitele Galerie a kurátora, který sympozium založil a svojí iniciativou tak nastartoval a dlouhodobě i organizoval tento projekt s mezinárodním přesahem, který pokračuje dodnes. U zrodu sympozia stál také můj kolega a spolukurátor výstavy Ladislav Sýkora, který se účastnil prvního ročníku jako autor a byl součástí každého ročníku jako organizátor nebo odborný poradce.

Doposud se těchto sympozií zúčastnilo 117 autorů nejen z České republiky, ale např. ze Slovenska, Polska, Německa, Švýcarska, Belgie, Nizozemska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Litvy, Anglie, USA, Austrálie a Japonska. Sympozium probíhá vždy na podzim v délce 7 - 8 dní a účastní se ho každý rok maximálně 8 umělců. Galerie pro nerušenou tvorbu poskytuje komfortní zázemí, ubytování, barvy, lino, papír, lis... Hlavní jeho devizou je samotné prostředí Klenové - hrad, zámek, příroda a také částečná izolovanost, která působí na autory a pak se tyto vjemy odráží v jednotlivých grafikách...

Co je smyslem sympozia?

Právě vystavení vzniklých prací je jedním ze záměrů sympozia, odehrávajícího se vždy na podzim za zavřenými dveřmi galerie. Dalším cílem je získávání jednotlivých linorytů do galerijních sbírek. Proto jsou při výběru kladeny na umělce pohybující se – ať už ortodoxně, nebo částí své umělecké tvorby – v tomto médiu vysoké výtvarné nároky tak, aby sbírka grafiky každoročně získávala na kvalitě. Protože samotné sympozium, jež je svým zaměřením a dlouhověkostí v České republice jedinečné, se postupně stává i jakousi grafickou archou, a to nejen tohoto místa a času, ale i české linorytecké tvorby s přesahy do zahraničí.

Výstava se pokouší hledat nebo aspoň nastínit společný inspirativní bod jednotlivých autorů a jejich grafik vzniklých na tomto sympoziu. Navzdory tomu, že jednotný námět sympozia není dán, je velice zajímavé sledovat, jak si Klenová a její okolí toto postavení svým půvabem vynucují.

Kolik děl může divák na výstavě vidět?

V roce 2016 se na zámku Klenová konala výstava Linoryt I. Letos jsme se rozhodli připravit její pokračování. Dnes tady můžeme vidět 65 prací od 52 umělců. Touto výstavou jsme si dali za úkol představit návštěvníkům jednotlivá díla, která nebyla na první výstavě z kapacitních nebo námětových důvodů prezentována.

Co chcete vzkázat na závěr?

Chtěl bych poděkovat Ladislavu Sýkorovi (spolukurátor výstavy). Dále bych chtěl poděkovat ředitelce Galerie Klatovy / Klenová Ing. Haně Kristové za podporu, a také všem kolegům, kteří výstavu pomáhali instalovat, nebo pomáhali s propagací.

Touto výstavou vlastně zahajujeme i sezonu na Klenové, která bude trvat do konce října 2019. Připravili jsme pro návštěvníky bohatý výstavní i kulturní program, na který všechny srdečně zveme.