Uvidíme hory, města, pouště, národní parky, mrakodrapy i vojenské základny a uslyšíme překvapivé příběhy a zážitky, které potkaly cestovatele na jeho toulkách.

„Kniha je vlastně cestopisnou causerií, sbírkou fejetonů, v nichž se dívám na USA českou optikou. Formou vtipných postřehů a příhod podávám osobní svědectví o životě a přírodních krásách a v autentických reportážích zavádím čtenáře i do míst, kam se běžný turista nedostane,” prozradil Karel Sedláček.

Kdo v USA byl, snad si některá místa připomene, a kdo se je chystá navštívit, by mohl najít inspiraci. A kdo nepatří do první ani druhé skupiny, by se třeba mohl pobavit cestovatelskými zážitky s nečekanou pointou.

„Procestoval jsem USA křížem krážem, ale ani zdaleka jsem je zcela nepoznal. Podávám tedy jen osobní svědectví. Ostatně si myslím, že vlastní zkušenosti jsou ty nejzajímavější. Neúčastnil jsem se zájezdů turistických kanceláří, ale jezdil po vlastní ose. Zastavil jsem se, kde jsem chtěl a zažil nejedno překvapení. A o to šlo.

Toulal jsem se velkými městy i pustými pouštěmi, podzemními jeskyněmi, a vysokohorskými masivy, obdivoval umělecké galerie, nechal se ohromovat nádhernými konstrukcemi mostů a přehrad i architekturou mrakodrapů, se zatajeným dechem se procházel laserovými laboratořemi a po vojenských základnách. Výsledkem je kniha reportáží z nevšedních míst a fejetonů o všedních dnech,” dodal autor.

Na besedu, která proběhne 6. května od 18 hodin ve společenském sále městské knihovny v Klatovech, je srdečně zvána široká veřejnost.

O autorovi

Karel Sedláček (nar. 28. 5. 1941) se stal v roce 1960 nejmladším hlasatelem Československého rozhlasu.

Promoval na Fakultě sociálních věd UK v Praze. V plzeňském rozhlasovém studiu pracoval do konce roku 1968. Potom byl tiskovým tajemníkem filmového festivalu Finále, redaktorem večerníku Večerní Plzeň a až do konce roku 1989 nejprve redaktorem pro vědu a techniku, později zástupcem šéfredaktora Svobodného slova.

Po krátkém působení jako šéfredaktor nakladatelství Melantrich byl redaktorem a hlasatelem Rádia Svobodná Evropa až do ukončení vysílání české redakce v roce 2002.

Externě spolupracoval s řadou českých a slovenských odborných časopisů (Technický týdeník, Technický magazín, MM Průmyslové spektrum, Automa, Elektro, Světlo) a Českým rozhlasem.

Vědeckotechnická témata popularizoval v knihách Laser v mnoha podobách (Praha, 1982), Pod šifrou 2001 (Praha 1984), Atom skrývá naději (Praha 1987 - spolu s Janem Tůmou).

Historii unikátní rozhlasové stanice očima pamětníků i archivních dokumentů shrnul v knize Volá Svobodná Evropa (Praha 1993).

Vzpomínky na konec komunistického režimu ve Svobodném slově a vydavatelství Melantrich obsahuje publikace Balkon, fenomén listopadu 1989 (Praha 2010 - spoluautor Milan Nevole).

Události okupace Československa v srpnu 1968 přibližuje publikace Vzpomínky na Plzeň – Čas lámání chleba a charakterů (Praha 2011).

V roce 2018 vydal soubor cestopisných reportáží a fejetonů Toulky s Karlem Amerikou.