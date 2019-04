„Připraveny máme tradiční návštěvnické okruhy. Ty jsou věnované historii jednoho z nejstarších a nejbohatších šlechtických rodů – Czernínů z Chudenic, kteří na svém panství působili nepřetržitě více než 700 let. Prohlídkové okruhy jsou vybaveny původním nábytkem. Návštěvníci se dozvědí také o životě šlechty na zámku a o zdejších strašidlech,” slibuje průvodce zámku Ludvík Pouza.

Na návštěvníky zámku v Chudenicích však čeká i Muzeum Josefa Dobrovského, kde je expozice věnovaná osobnostem a rodákům Chudenicka, archeologie a expozice Dobrovského a farnosti.

„V expozicích letos novinky zatím nemáme, ale už v polovině června přibudou jako součást druhého prohlídkového okruhu dosud nepřístupné gotické sklepy a expozice věnovaná životu na staré tvrzi,” prozradil průvodce.

Velikonoce na zámku



Na návštěvníky v Chudenicích čeká také řada zajímavých akcí. První z nich začne už na Velikonoce.

„Od pátku 19. dubna do pondělí 22. dubna se u nás uskuteční výstava Velikonoce na zámku, kdy budou zámecké expozice vyzdobeny právě jarní a velikonoční tématikou a hlavně, interiéry provoní tentokrát pokrmy. Dozvíte se, co se jedlo o Velikonocích u našich babiček, co to byla Pučálka, Šumajst či Kočičí svatba, proč se pečou beránci, mazance, Jidáši a další pokrmy. Uvidíte kraslice a jarní dekorace, pochoutky z perníku, ale obdivovat budete moci i řehtačky nebo historické pohlednice s tématem Velikonoce. Prohlídky startují každou hodinu od 9 do 16 hodin.

V neděli 21. dubna přibude tvořivá dílnička nejen pro děti, kde se budou od 10 do 15 hodin plést pomlázky a zdobit vajíčka a perníčky,” dodal průvodce.

Výstava pro milovníky železnice



Od 1. května do konce června nabídne chudenický zámek jednu výstavu pro milovníky železnice. „Chystáme výstavu věnující se před lety plánované výstavbě trati z Klatov do Chudenic a Kolovče, která měla spojit město Klatovy s uhelnou pánví merklínskou a zdejšími, v té době hodně zalidněnými a na úrodu bohatými, obcemi. Tato trať, která měla vést i přes Chudenice však nikdy realizována nebyla. A tak ukážeme různé mapy, plánky, projekty i to, jak mělo nádraží v Chudenicích ve skutečnosti vypadat a kde mělo být postaveno. Výstavu doplníme o spousty modelů vláčků, takže výstava bude vhodná i pro rodiny s dětmi,” láká Ludvík Pouza.

Akcí bude v Chudenicích letos tradičně požehnaně, a tak zmiňme tedy ještě například Středověký den, který proběhne 15. června, tradiční oživené prohlídky zámku (5. července) a nebo koncert Jaroslava Hutky 11. srpna na zámeckém nádvoří.