V další části vystoupil s bublinovou show Matěj Kodeš. Lákadlem bylo i vystoupení Honzy Webera, mnohonásobného mistra Evropy i ČR ve Freestyle Footbagu.

„Janovické vepřové hody to nazýváme teprve třetí rok. My jsme se totiž dříve pokusili o jakousi obnovu tradičního masopustu s průvodem a maskami. Bohužel to se nesetkalo s odezvou, jakou jsme očekávali, s odezvou se setkala až konzumace vepřového masa, program a veselí, proto jsme změnili smysl a náplň. Jde nám hlavně o to, aby se občané sešli, pobavili a k tomu samozřejmě dobře najedli a popili. Takže v tom je smysl akce a snažíme se ji dělat v masopustním období,” řekl starosta Janovic Mgr. Michal Linhart.

„Vystoupení Petra Jablonského je to, co jsme od toho očekávali. Byla to krásná zábava, pěkně se při tom uvolníte. Myslím, že v tomto případě jsme trefili dobře,” řekl starosta, který má rád akce, kdy město může udělat něco pro lidi. „Podle mne stačí, že se lidé sejdou a pobaví, protože to dnes chybí. Ale chtěl bych poděkovat i zastupitelům, že schválí v rozpočtu peníze na takovou akci, a hlavně velký dík patří janovickým hasičům. Bez jejich práce by to nešlo,” přiznal Michal Linhart.

Lví podíl na akci měli hasiči

Pětadvacet členů dobrovolných hasičů zajišťovalo ve vytápěném stanu pro návštěvníky nejen technické zázemí, ale i občerstvení.

„Akce obnáší zajistit kompletní servis, co se týče vydávání jídla, ohřívání, zastřešení pro lidi, tepla, kompletního komfortu. Máme vlastní stan 10 krát 20 metrů, který je přistaven ke zbrojnici. Máme zde umístěno 26 pivních setů. Pokud by byly všechny obsazeny, návštěvnost by se pohybovala kolem 300 lidí. A stan je plný,” popsal starosta SDH Tomáš Jiřík.

Kolik prasat padlo na vepřové hody? Na ovar jich bylo zpracováno sedm. „Jitrnice a jelita jsme nakoupili ze ZOD Mrákov, měli jsme 140 kg jitrnic, 120 kg jelit, 80 plechovek s masem ve vlastní šťávě, 80 kg tlačenky. Doteď se prodalo 150 litrů polévky, ovar, jitrnice a jelita jsou už prodaná. Všechno je o dobrém řezníkovi. Když to někdo umí udělat a ochutit, lidé mají zájem a přijdou znova,” řekl Tomáš Jiřík a dodal: „Počasí není ideální. Je větrno, prší, ale myslím, že dnešní akce z pohledu návštěvnosti je úspěšná. Ze všech ročníků, co se týče návštěvnosti, je asi nejúspěšnější a nejsilnější.”

Fronty se tvořily u zabijačkové polévky, ovaru i piva, ale lidé měli možnost zakousnout se i do masopustních sladkostí. „U našeho pultu máme koláče, koblihy, estonský kringel, štrúdle. Napekly jsme patnáct plechů různých řezů, ale už teď vidím, že to stačit nebude. Všechno pečou manželky hasičů a hasičky dobrovolně a zdarma,” prozradila Václava Jiříková.

Na hody zavítal i Ladislav Karas ze Strážova. „Moc se mi tu líbí, že se tu každý dobře nají, popovídá a poveselí. Dal jsem si zabijačkovou polévku a ovar. Vystoupení pana Jablonského bylo ohromné! Chtěl bych poděkovat panu starostovi a dobrovolným hasičům, kteří to všechno zajišťují,” zhodnotil akci Karas.