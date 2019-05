Můžete nám představit výstavu Žít jinak?

Výstava Žít jinak je věnována výtvarné tvorbě Milana Knížáka. Já to nazývám „neúplnou retrospektivou", na které můžeme vidět jeho výtvarná díla od 60. let až do současnosti. „Neúplnou retrospektivou" proto, protože šíře záběru Milana Knížáka je jedinečná a fenomenální a sahá od obrazů přes objekty, instalace, akce, k šatovým kolážím, návrhy módy, design, architektonické návrhy, až vlastně k umění zcela nových a netradičních kategorií. Milan Knížák je vlastně ve světovém měřítku jedním ze zakladatelů formování intermediální tvorby. A tady je to jen určitý výběr zaměřený na výtvarnou část práce, protože teď si dovolím citovat autora: „Prezentovat všechno by znamenalo obsadit několik hradních Jízdáren".

Kolik je na výstavě k vidění děl?

Tak to si netroufnu odhadovat, ale díla jsou rozprostřena do dvou pater. Kromě klasických obrazů jsou zde i ukázky šatových koláží, ukázky dokumentárních panelů k akcím realizovaným v 60. – 70. letech. Dále jsou zde např. velice zajímavé dokumentární knihy, což jsou ojedinělé autorské knihy. Milan Knížák vlastně anticipoval tuto kategorii v 60. letech, kdy nemohl publikovat a v podstatě nechtěl, aby knihy trouchnivěly v regálech, tak vytvářel právě tyto autorské objekty s naprosto agresivními obaly z betonu, s kusy drátů, ale například někdy i s krásnými jemnými motýly a podobně včetně objektů rozsáhlejších instalací. Takže děl je tu poměrně hodně. Je to velice bohatá výstava.

Jak jste se dostala k této výstavě?

Výstavu jsem koncipovala jako putovní projekt. S autorem se dlouhodobě znám už od doby mého působení v Národní galerii, kdy jsem pod ním jako generálním ředitelem pracovala jako kurátorka sbírky moderního a současného umění a v podstatě jsem si uvědomila, že jeho komplexnější výstava tady nebyla více než 13 let. Tak mě napadlo realizovat tento projekt jako jakousi putovní výstavu a premiéru jsme měli v Galerii Umění Karlovy Vary. Potom se výstava přesunula do Domu umění v Opavě, následně do Galerie výtvarného umění ve Zlíně a finále projektu je právě tady v Galerii Klatovy/Klenová. Takže tady je taková derniéra, ale člověk plánuje dál a rád by třeba i něco připravil pro zahraničí, protože Milan Knížák je samozřejmě svými díly zastoupen i v zahraničních sbírkách a svým významem skutečně to naše domácí měřítko dalece přesahuje.

Překvapilo vás něco při přípravě této výstavy?

Překvapilo mě, že každá výstava, přestože jsme lehce ta díla variovali, působí úplně nově a objevně. Takže můžu říci, že osobně jsem byla touto instalací v Galerii U Bílého jednorožce opravdu uhranutá, protože zase nabízí úplně nový pohled.



Co byste chtěla vzkázat na závěr?

Všechny bych pozvala do klatovské Galerie U Bílého jednorožce na 23. března, kdy sem přijede Milan Knížák na komentovanou prohlídku výstavy, která je plánována spolu s koncertem kapely Aktuál, takže to by si určitě návštěvníci neměli nechat ujít.