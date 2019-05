Kateřina Šedá se zabývá sociálně laděnými experimenty, které mají za cíl vyvést zúčastněné ze zažitých stereotypů. Autorka představí klíčové projekty a ukáže způsoby, jak dosáhnout participace místní populace na komunitním životě daného místa.

Sociální architektura se týká našich měst víc, než si myslíme. Také proto byla Kateřina Šedá vyhlášena v roce 2017 architektem roku.

Cyklus Dialogy s historií

Cyklus Dialogy s historií byl v roce 2016 a 2017 nominován na Výjimečný počin při České ceně za architekturu.

Autorkou pásma přednášek je architektka Michaela Zucconi (toho času pracuje jako architekt v AP atelieru Josefa Pleskota), která ho realizuje s přesvědčením, že zvýšením povědomí o tvorbě, vztazích a působení architektury na člověka u široké veřejnosti, se také plošně zlepší prostředí, ve kterém žijeme.

Architekt reaguje na zadání a požadavky investorů. Jde tedy o to mít dobrá zadání.

„Dialogy s historií koncipuje autorka tohoto projektu arch. Michaela Zucconi jako platformu pro dialog mezi veřejností na jedné a architekty nebo památkáři na druhé straně. Projekt se zakládá na pořádání přednáškových cyklů v českých a moravských městech a již dnes budí u veřejnosti velký zájem. To se mi zdá být velmi vítané; k slabinám architektonické tvorby i památkové péče totiž patří právě fakt, že obě tyto "instituce" nevysvětlují dostatečně veřejnosti svůj smysl a své záměry a nevstupují s touto veřejností do trvalé a otevřené debaty. Projekt Dialogy s historií si klade za cíl napravit aspoň do jisté míry tento deficit,” uvedl Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

Místo konání: Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech



Přednáška začíná v 18 hodin

Vstup volný

Přednáška je určena pro širokou veřejnost