Co vás napadne jako první, když se řekne Četníci z Luhačovic?

Napadne mě samozřejmě seriál, který se po delší době zabývá tématem československého četnictva. Navíc jsem měl možnost si v tomto seriálu zahrát, a jak jinak než četníka. (Četníci z Luhačovic je český historický seriál, natáčený a vysílaný Českou televizí. Děj seriálu se odehrává v roce 1919. Ústřední dvojicí mladých prvorepublikových četníků ztvárnili Robert Hájek a Martin Donutil. Dále hráli Pavel Zedníček, Lukáš Vaculík, Karel Dobrý, Pavla Tomicová, Dana Batulková, Igor Bareš a další. Premiéra prvního dílu proběhla 6. 1. 2017 – pozn. aut.).

Ve kterém díle seriálu jste si zahrál?

Účinkoval jsem v šestém díle seriálu nazvaném Staré dluhy. Zde jsem spolu s kolegy z jiných klubů vojenské a policejní historie představoval četníka ze soustředěného četnického oddílu. Natáčeli jsme v září 2015 na hradě Cornštejn poblíž Znojma a v Brně.

Jak jste se vůbec k natáčení seriálu dostal?

Pozvání k účinkování přišlo od Radka Galaše z Muzea Policie ČR, který při natáčení seriálu působil jako odborný poradce a zároveň v seriálu velel soustředěnému oddílu četnictva. Právě od něj jsem v srpnu 2015 byl pozván k natáčení. Pozvání jsem s radostí přijal a během měsíce si vlastními silami i silami mé manželky připravil k natáčení četnickou uniformu.

Máte nějaké zážitky z natáčení seriálu Četníci z Luhačovic?

Natáčeli jsme čtyři dny, tři dny na hradě Cornštejn a jeden den v Brně, takže zážitků je dost. Předtím jsem si zahrál ve filmech GangsterKa a GangsterKa: Afričan, a nedávno rovněž v seriálu První republika 2, takže si myslím, že mohu i srovnávat. Stále mne překvapuje, jak celé natáčení funguje. Pro člověka bez znalosti scénáře vše působí jako velký chaos a někdy ani neví, čeho se vlastně účastní. Proto velmi obdivuji práci režiséra, jak dokáže scénář za použití dostupných reálií převést do výsledného obrazu. Na seriálu Četníci z Luhačovic pracovali hned tři režiséři - Biser A. Arichtev, Peter Bebjak a Dan Wlodarczyk. Myslím, že se jim seriál nakonec hodně povedl.

Kdo z českých herců na vás při natáčení nejvíce zapůsobil?

Nejvíc jsme byli samozřejmě v kontaktu s představiteli hlavních rolí Martinem Donutilem a Robertem Hájkem. Oba působili velmi příjemně, často se zapojovali do našich „četnických" diskusí a zajímali se o to, jakým způsobem mají některé situace jako četníci zahrát. Co se týče dalších herců, nejvíc mne zaujal Lukáš Vaculík, který po ukončení našeho bloku natáčení všechny obešel, podal nám ruku a poděkoval za spolupráci. Celkově byla atmosféra natáčení velmi příjemná.

Vaším velkým koníčkem je historické bádání. Půjde váš syn ve vašich šlépějích?

V tomhle člověk nikdy neví, ale tady se musím pochlubit. Při natáčení seriálu První republika 2 si se mnou syn jako četník zahrál a v sedmém dílu tohoto seriálu měl svou filmovou premiéru. Jinak se samozřejmě zapojuje do činnosti naší četnické stanice a moc ho to baví. Takže věřím, že pokračovatele mít budu.