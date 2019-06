Kašperk je královský, druhý nejvýše položený hrad u nás, jak se často zdůrazňuje. Prvenství drží Vítkův Kámen.

Hrad se tyčí nad městem Kašperské Hory. To je jeho vlastníkem, a také dobrým správcem.

Noční duchů honění

Od 11. do 13. července se zájemci mohou vydat na dobrodružné noční prohlídky nejstrašidelnějšího hradu v Čechách, tentokrát inspirované zdejší bohatou a tajemnou mytologií „po stopách hejtmana Jana“.

Strašidel v pověstech tu mají přehršle, i okolí se pohádkovými bytostmi jen hemží. Nejrozšířenější pověrečnou bytostí na Kašperskohorsku je skřítek permoník. V horách se nacházelo, a ještě stále leží zlato, permoníci jsou nedílnou součástí podzemí.

Pábení Rozmarného léta na hradním nádvoří

Tradičním hostem na Kašperku je (už od roku 2001) divadelní spolek Kašpar, který na hradním nádvoří představí od 30. července do 3. srpna zájezdovou verzi Rozmarného léta – večer plný poetiky, krásné češtiny a hudby Petra Maláska. Letos nově představí i navazující Rozmarné léto – Bonus, které potěší hlavně diváky, kteří milují představení a chtějí si hezké pocity ještě uchovat a znásobit.

V pátek 23. srpna od 20 hodin bude na nádvoří hradu Kašperk premiérově divadelní představení Enigmatické variace aneb Láska až z hrob. V hlavní roli vystoupí Martin Stránský a Jan Maléř.

Postaven z císařova příkazu

Kašperský hrad nechal založit v roce 1356 císař Karel IV. Měl strážit nedaleké zemské hranice, kupeckou stezku vedoucí do Bavor a také naleziště zlata. Kopec, na kterém hrad postavili, dlouhý a úzký, se dal snadno bránit. Byl z něho i dobrý rozhled. Stavba je úzká, protáhlá, mezi dvěma věžemi stojí obytný palác.

Už za císařova života byl ale Kašperk dáván do zástavy: patřil Zmrzlíkům ze Svojšína, od roku 1454 tu vládli Šternberkové. Všichni vedli přeshraniční šarvátky s Bavory. V roce 1470 vpadli žoldáci pasovského biskupa do kraje, vypálili dvě vesnice a odehnali 20 krav. Hrad postupně chátral, roku 1617 ho koupili kašperskohorští měšťané, ale to už měli od roku 1585 hrad v zástavě.

Po třicetileté válce byl roku 1655 záměrně rozvalen, aby nemohl sloužit nepřátelům císaře nebo lapkům. Město pod ním se jmenovalo původně Reichenstein, poté, kdy se oddělila spodní osada, nyní Rejštejn, neslo jméno Bergreichstein. Z roku 1551 dokonce existuje hybridní česko-německé jméno Hory Reichenstein. Jméno Kasspersky Hory je doloženo v roce 1790.

Do kondice se hrad dostal po nákladné rekonstrukci až od minulého století. Nyní je jednou z nejnavštěvovanějších památek v oblasti, spolu s hrady Rabí a Velhartice.

Prohlídková expozice je zaměřena na každodenní život na hradě, doplněna o unikátní videoprojekci. Východní věž je rozhledová.

V poslední době se stal velmi populární díky pohádce Anděl Páně. Interiéry se ale točily na Českém Šternberku. Film byl původně zamýšlen jen jako štědrovečerní pohádka.