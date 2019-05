Výstava s názvem Na plný plyn je ukázkou sběratelského umění Martina Švece, který zcela propadl vášni pro modely automobilů, motorek, autobusů či tramvají. Již v roce 1975 čítala jeho sbírka asi 300 kusů, které dostal od rodiny, „vystřílel“ na poutích nebo koupil v Tuzexu.

„V roce 2015 to bylo 50 let, co jsem od babičky ve Zbečně dostal své první autíčko, které tu také uvidíte. Jaké každý kluk jsem si s auty hrál, ale už tehdy jsem si uvědomil, že modely aut patří spíše do vitríny. Tato záliba mi vydržela až do současnosti, kdy moje sbírka čítá přes 2000 modelů a část z nich si nyní můžete prohlédnout. Když si vybírám nový model do své sbírky, je hlavní kritériem, aby autíčko bylo co nejvěrnější kopií skutečného automobilu,“ uvedl Martin Švec.

Jeho sbírku tvoří i kolekce, jako například Automobily Jamese Bonda, Kultovní auta ČSSR, Taxíky světa, Policejní vozidla světa, Legendární automobily nebo Prezidentské vozy.

Asi je vhodné zmínit i jednu podstatnou informaci. I když výstava modelů zaujme spíše děti a jejich tatínky, zkrátka nepřijdou ani ženy, neboť v muzeu současně probíhá i výstava akademické malířky Růženy Šromové, která představuje ručně tkané gobelíny.

Preciznost a nápaditost dává každému jejímu dílu zajímavý nádech a atmosféru. Nutno podotknout, že vytvořit takový překrásný gobelín může trvat i celý rok. Ale výsledek je opravdu fascinující.

Výstava modelů potrvá do 29. září a gobelíny můžete obdivovat do 31. července.