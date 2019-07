V sobotu 6. července po 21. hodině došlo k vážné technické závadě, kdy prasklo plastové víčko vlasového filtru cirkulačního čerpadla, které slouží k oběhu a filtraci bazénové vody. Tento filtr je napojen přes potrubí o průměru 250 mm na dětský bazén, takže došlo k úniku vody do níže položené strojovny. Přes okamžitý zásah naštěstí ještě přítomných strojníků byla strojovna zaplavena pouze do výšky přibližně jednoho metru.

I když tak bylo zabráněno celkovému zaplavení, přesto byly poškozeny důležité části technologie - šest velkých cirkulačních čerpadel, dvě čerpadla pro obsluhu chlorace a odběru vzorků a čtyři čerpadla pro obsluhu nových atrakcí. Dále byl poškozen elektrorozvaděč a rozvaděč napojení a řízení technologie přes PC.

Vzhledem k způsobeným škodám musel být aquapark uveden mimo provoz. Jako by nepředvídaná událost potvrzovala Marphyho zákon schválnosti "Co se může pokazit, to se taky pokazí", navíc v nejméně vhodné době parného léta.

K řešení nepříznivé situace se vyjádřil zástupce provozovatele aquaparku městské společnosti Tepvos Petr Hovádek: "Na opravách intenzivně pracujeme, bohužel některá z čerpadel nejsou v současné době v ČR skladem a musí se zajistit jejich dovoz ze zahraničí. Obdobná situace je také u některých částí elektrovýzbroje rozvaděče. Spolu s dodavateli se však snažíme najít nějaká alternativní řešení, abychom mohli v co nejkratší době aquapark znovu zprovoznit."

Naštěstí se sama příroda postarala o zmírnění zklamání návštěvníků i provozovatelů aquaparku, kdy se od 7.července začalo ochlazovat. Následující týden ke koupání nelákal a navíc o rekreační i sportovní vyžití je postaráno v zadní části aquaparku hřištěm pro všechny a s hřištěm minigolfu.

I další červencový víkend se přihlásil deštivým dnem, což zvyšuje naději, že vše do obnovení parného léta bude v pořádku.