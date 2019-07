Samotný vzhled kamenné budovy z roku 1555 přináší pocit tajemna dávných časů. Vstup do vedlejšího přístavku s vchodem z dlážděného dvora s přilehlou zahradou napovídá o účelu tohoto místa. Sama místnost s klenutým stropem, nyní v teplých pastelových barvách s okénky vedoucími do zahrady, nezapře původní určení. Ovšem, jako u všech dřívějších hospodářských budov, to byl chlívek pro ovečky.

Tuto přeměnu představuje 12 let existence občanského sdružení Rodinného centra Srdíčko, kdy se zapojili rodiče do zkrášlování prostředí. S naplněním slov písně Jana Wericha "Ten umí to a ten zase tohle" vznikla postupně zajímavá herna a dětský tvořivý koutek. Nepřeslechnutelnou pobídkou bylo známé stálé dětské "jak a proč?" Tatínkové šli proto příkladem dál, postavili úly a začali včelařit.

Nakonec i pilné včelky se staly dobrovolnicemi a výtěžkem z prodeje medu na různých trzích přispěly finanční částkou ke sbírce na další záměr. Různé dary jako lednice, kávovar, zařízení ze zrušených obchodů apod., umožnily potřebné vybavení. Se zapojením maminek s profesí prodavačka, účetní, právnička, kuchařka, zdravotnice, pečovatelka byla vytvořena skupina, která dětskou dílničku změnila od 15 do 18 hodin na staročeské hokynářství.

Na volné stěně se objevily regály s velkými sklenicemi naplněnými potravinářským zbožím a kolem ve volném čase zdarma obsluhující prodavači, kteří si vysloužili označení dobrodavači.

A tak, jako kdysi před lety, usmívající se prodavač nasype do přinesené skleničky požadované množství sortimentu a přidá nějaké to slovo navíc z dění běžného dne. Před zraky zákazníka pak z vybraného obilí - žita, pšenice, špaldy, cizrny, namele mouku či z ovsa bezlepkové ovesné vločky. Bohatý výběr všeho, co je potřeba k přípravě pokrmů, představují vyrovnané sklenice s rýží, pohankou, kuskusem, čočkou, fazolemi, hrachem, těstovinami, mákem, lněnými a dýňovými semínky, slunečnicemi a dalším zbožím, včetně mořské a himálajské růžové soli, třtinového cukru a kokosového tuku.

Nechybí ani početné druhy pochutin a sladkostí: med ze srdíčka, čokomed, s vlašskými ořechy, sušené ovoce, křížaly, švestky, meruňky, ale i banány, datle a řada druhů oříšků. Dále si lze vybrat ovocnou marmeládu, sirup, šťávu a sypaný čaj.

Směs vůní doplňuje zejména levandule šířící se z regálu v rohu místnosti s mýdly s rozmanitou škálou přírodních vůní, pracími a čistícími prostředky bez fosfátů, chlóru a palmového tuku.

Poslední rozhlédnutí pak odpovídá na dospělou otázku "jak"? Vystavené patentní sklenice, zdarma tzv. bazarové, donesené od spotřebovaných marmelád, síťovky a různé tašky jsou odpovědí, jak nákup dopravit domů. Navíc je připravena ukázka jak snadno a rychle zhotovit tašku ze starého odloženého trika.

Nakonec se těžko odolává silné vůni mleté kávy, a to indické, kolumbijské s karamelovými podtóny nebo brazilské s ovocnou chutí a náznakem chuti čokolády, které nejsou jen lahodným mokem, ale i ony na vystaveném table přinášejí svůj příběh vzdálené země.