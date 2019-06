Plavecká škola Chobotnice v Ústí nad Orlicí má více než 20 let trvající tradici. Možnosti plavecké výuky využívají všechny místní školy (MŠ, ZŠ, SŠ), ale i většina škol ze spádové oblasti Orlickoústeckého i Rychnovského okresu.

Instruktoři školy mají letité zkušenosti a každoročně kurzy projde více než 3000 mladých lidí. Cílem kurzů je, aby děti od útlého věku získaly kladný vztah k vodě. Pro naučení základních plaveckých dovedností jsou využívány především různé vodní hry. Zároveň se tak účinně předchází utonutí zejména malých dětí.

Vyvrcholením této snahy jsou červnové závody dětí mateřských škol v podobě Vodních hrátek žabky Katky, které rokem 2019 končí.

V letošním roce se v úterý 25. června sjelo do krytého bazénu v Ústí nad Orlicí 30 dětí ze čtyř mateřských škol, aby v 10.ročníku naposledy získaly pro svoji školu vítězství a pohár žabky Katky.

Pět šestičlenných družstev nastoupilo ke splnění 6 úkolů z oblasti pohádkové říše. Nejsnadnějším úkolem bylo přemístit míč raka Klepeťáka dopředu a dozadu, přesně tak, jak se sám rak pohybuje. To čáp Potápník byl náročnější a požadoval ulovit, sice také v mělké vodě, co nejvíce rybiček ke snídani. Na metrové hloubce se přidal i Rákosníček se svojí lodí a víla Amálka s přáním vylovení jejich ztracených korálků.

To vodník tak vstřícný nebyl. Na hladinu umístil pontonový most a čekal, kolik se mu podaří ulovik dušiček do prázdných hrnečků. Na přítomné šikovné děti si však nepřišel a sklidil za svá nesplnitelná přání jen výsměch. To už čekal hodný kapřík Pepík a s vlnami o závod zamířil s dětmi do cílového přístavu.

Zde čekaly nejen na vítězný tým upomínkové diplomy, ale pro všechny účastníky medaile a drobné odměny. Věcné ceny v ohromných krabicích všem MŠ předal zástupce patrona soutěže České průmyslové zdravotní pojišťovny Martin Šuranyi. K němu se přidal RSDr. Jaroslav Fišer, zastupitel města Ústí nad Orlicí a Pardubického kraje s velkým dortem s vyobrazenou žabkou Katkou pro vítěznou MŠ. Nejcennější trofej, třpytící se pohár, pak převzala vítězná MŠ z Jehnědí z rukou jednatele společnosti Tepvos Ing. Václava Knejpa.

Na dalších místech skončily mateřské školy z Ústí nad Orlicí - 2. MŠ Lentilka, 3. MŠ Na Výsluní a 4. a 5. místo obsadila MŠ Klubíčko s B a A týmem. Záštitu nad soutěží poskytla Ing. Květa Matušovská, poslankyně PS ČR, což podpořilo organizační náklady i řadu dalších malých dárků pro jednotlivé děti.

Tak se s určitou nostalgií rozloučil ústecký krytý plavecký bazén s letitou úspěšnou soutěží MŠ. S odměnou pobytu zdarma pro jedničkáře za vysvědčení dnem 28. června provoz ukončí.