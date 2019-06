V roce 1894, kdy byl založen Mezinárodní olympijský výbor, se stává jeho výzvou heslo CITIUS, ALTIUS, FORTIUS čili rychleji, výše, silněji, které pobízí nejen sportovce, ale všechny lidi, aby se snažili zlepšovat. Tato myšlenka během let přerostla v celosvětové oslavy mezinárodního Olympijského dne, který v současné době slaví zhruba 5,5 milionu lidí ve více než 150 zemích světa.

V České republice v rámci Olympijského dne se od roku 1987 pořádají běžecké závody pro všechny věkové kategorie. První ročník byl odstartován legendárním Emilem Zátopkem.

Olympijský běh se tak stal oslavou radosti z pohybu. Je největší běžeckou událostí u nás, kdy v jeden den, přesně v jeden čas, vybíhá více než 80 tisíc běžců po celé České republice. Cílem T-Mobile Olympijského běhu je mimo sportovní výzvy i charitativní pomoc. Z každého startovného jde část na podporu dětem, které pro nedostatek finančních prostředků se nemohou sportu věnovat.

Město Ústí nad Orlicí se k oslavám mezinárodního Olympijského dne připojilo již potřetí, kdy na organizaci se podílí řada dobrovolníků v čele s náčelníkem TJ Sokol Vladimírem Lehkým a starostou Karlem Kittlitzem. K nim se připojilo sdružení Rozhoupej město a Orlický tvrďák.

Oslavy navíc pořadatelé pojali v širším měřítku, kdy odpoledne připravili závody na 500 metrů pro děti od 5 do 9 let a na 1000 metrů pro věk od 9 do 16 let. Celkem 23 dětí s opravdovým zápalem se utkalo o nejlepší čas a výstup na stupně vítězů. Navíc již v tomto věku dokázaly plnit vyvěšené desatero fair play, kdy soutěží bez porušení pravidel s vědomím, že každý nemůže vyhrát.

V mladší kategorii zvítězila Nela Skalická 1:44 před Eliškou Lehkou 2:41 a Kristínou Macháčkovou 3:13. Mezi chlapci byl první Nikolas Dominik Sokol 2:03 před Matyášem Zábrodským 2:04 a Tomášem Sazimou 2:05.

Starší mládež skončila na trati 1000 metrů v následujícím pořadí: 1. Elena Preislerová 1:46, 2. Nikol Skalická 2:03, 3. Lucie Lehká 2:07 a chlapci 1. Jonáš Kečkéš 3:02, 2. Michal Bryška 3:13, 3. Kryštof Osmík 3:16.

Slavnostní ráz pak podtrhly mladičké mažoretky, které svým vystoupením ukončily dětské soutěže.

To již v živém vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál probíhal start hlavního závodu, a tak i v Ústí nad Orlicí vyběhlo 110 běžců na pětikilometrovou trať, vedoucí ulicemi města. Příchozí členové SDH, kteří v minulých letech zajišťovali ochlazující mlhu, letos vystřídala sama příroda občasným, mírným osvěžujícím deštěm, a tak se přidali k běžcům. Na běh nastoupil i starosta Sokola se svojí manželkou. Příkladem byl nejstarší účastník, dvaašedesátiletý profesor místního gymnázia, Miroslav Kašše. I řada dalších organizačních pracovníků by byla ráda běžela, ale někdo musel zůstat zajišťovat pořadatelskou činnost.

Nejrychlejším běžcem se stal Mojmír Dryml 17:39 před Josefem Novákem 17:43 a Tomášem Drymlem 18:20.

Mezi ženami byla nejrychlejší Jana Lehká 21:58 před Evou Norocelovou 22:06 a Sabinou Eliášovou 22:37.