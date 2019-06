Desátý, tedy jubilejní ročník, dá se říci již tradičních oslav otců, byl ve znamení navázání harmonických vztahů v rodinách i mezi samými účastníky oslavy.

Rodinné centrum Srdíčko spolu s Ústeckou ligou otevřených mužů vyvíjí činnost směřující k upevnění vztahů kompletních rodin a vytvoření prostředí plnohodnotné výchovy s otcovskou autoritou. Snaží se tak vymezit specifický výchovný vliv od nejútlejšího věku dítěte až po jeho vstup do dospělosti. Otvírá zároveň správný pohled do světa žen i mužů.

Vedle pečující a starostlivé jemné ženy stojí "chlapácký" svět plný dobrodružství, nápadů, vynalézavosti a tvořivosti podpořené ovládáním různých pracovních nástrojů.

Svátečnímu dni nechybělo nic z této atmosféry. Vedle poklidného posezení na trávníku a společné hry celé rodiny s míčky, bylo možné sázet bábovičky na písku, nebo maminky i tatínkové zvolili pro děti zábavu na houpačkách či skluzavce a s jejich pomocí je nechali prolézt dřevěným domečkem.

Teenageři mohli bez negativních důsledků využít pro vybití přebytečné energie boxovací pytel, kdy k akrobacii na nataženém laně, střelbě z luku a vzduchovky se úspěšně přidaly i dívky. Tátové pak se vzpomínkou na svoje mladá léta zavěsili provazový žebřík, a lezlo se i po stromě.

Pro všechny, kdo se chtěli převtělit do jiné postavy, bylo připraveno přemalování obličeje, výskoky na trampolíně a po podstoupené námaze v klidu zákoutí pozorování jedoucího malého vláčku.

K oslavě pak samozřejmě patří i pohoštění. Sladkost z mléčného baru Zambar a vonící pečínka v režii mužů v jejich ukázkovém pohostinství nechyběla.

Hostem byla i Arménka Nare Atonyan, absolventka umělecké školy v Jerevanu, která je v České republice na stáži, a k úpravě úlů na zahradě přispěla jejich pomalováním. Navíc, kdo si chtěl připomenout znalost ruštiny, měl možnost.

Na tuto akci je každým rokem připravovaná nějaká novinka. V letošním roce to bylo bilancování jako malá přehlídka toho, co v rámci činnosti RC Srdíčko probíhá i co se připravuje.

V příštím roce se plánuje setkání návštěvníků s řadou domácích zvířat. V letošní roce důkazem harmonie člověka a přírody bylo na oslavě posezení celé rodiny i se čtyřnohými členy domácnosti.

Mnohá pomoc zásluhou řady dobrovolníků se pak stala jejich zálibou i koníčkem, např. včelařství a umožnění pobytu v apidomečku s inhalaci úlového aerosolu k ozdravení zejména dýchacích cest. Dále bylo možné nahlédnout do připravovaného bezobalového obchodu, který je umístěn vedle Zambaru ve dvoře RC Srdíčko a zahájí činnost v pátek 28. června od 10 do 18 hodin.

Další nabídkou je v úterý 25. června v 19 hodin seminář s lektorem Bc. Danielem Dostrašilem "Odpovědná role hlavy rodiny", která volně naváže na poznatky ze Dne otců.