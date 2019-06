Stalo se již tradicí, že červnovou slavnost v Ústí nad Orlicí "Město v pohybu" doprovází řada výstav. K té nejpozoruhodnější patří květena vzdálených zemí, která zkrášluje atmosféru slunných dní.

Po dobu tří dnů, od středy 5. června do pátku 7. června vždy od 8 do 18 hodin lze v ústeckém Kulturním domě navštívit prodejní výstavu kaktusů.

Členové osmi kaktusářských klubů z Východních Čech - Ústí nad Orlicí, České Třebové, Chocně, Svitav, Cerekvice, Semanína, Brandýsa nad Orlicí a Libchav, zaplnili vestibul Kulturního domu v Ústí nad Orlicí množstvím kaktusů s bizarními tvary i nádhernými pastelovými barvami květů.

Jako na světové přehlídce krásy lze obdivovat malé kulovité jihoamerické Rebutie z Peru s bohatými květy, krásný solitérní argentinský Gymnocalycium (přloženo z řečtiny zářivě kvetoucí), který vypadá jako jahůdka, i když šíří atmosféru pouště, žlutokvětou Sulcorebutii z Bolivie, Echinocereus z Uruguaye, Mammilarii z Mexika či Echinocactus Grusonii, která mimo Ameriky roste i v severní Africe a na Kanárských ostrovech. Zvláštní svým tvarem jsou i jihoafrické rostliny Lithops neboli živé kameny, vypadající jako oblázky ozdobené ostny a květy.

Prohlídku těchto pouštních rostlin doplňuje obšírným komentářem člen Klubu kaktusářů z České Třebové Jiří Grunt: „Domovem kaktusů je zejména Střední a Jižní Amerika, kde rostou od jihu Spojených států až k drsné Ohňové zemi, od horkých Karibských ostrovů vysoko do pohoří And. Jsou to skromné nenáročné rostliny, tzv. děti slunce, kdy ve vegetačním období se odvděčí za maximum slunce.”

Další výklad směřuje na radu, kam kaktus umístit, na způsob pěstování, přesazování, množení a hlavně na upozornění přílišné zálivky, která může kaktus zničit. V závěru dodává: „Kaktus je rostlinou pro muže, kteří nechodí denně, kolem kytiček s konvičkou, naopak dokážou v době největšího tepla zálivku zastavit.”

Na rozloučenou s kouzelnou přírodou Klub kaktusářů z Chocně připravil stánek s bohatou nabídkou kaktusů všech tvarů i vzhledu květů, kde si návštěvník může pro své potěšení a dekoraci domova kaktus, který se mu nejvíce zalíbil, zakoupit.