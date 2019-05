Od 30. dubna do 3. května probíhaly v ZUŠ Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí soutěže houslových talentů do 16 let s rozdělením podle věkových kategorií. Mezi soutěžící z celého světa bylo rozděleno 19 cen. Těm, kteří nebyli vybráni pro sólová vystoupení na závěrečném koncertu, byla dána možnost nacvičit skladby s patronem KHS Pavlem Šporclem pro společné vystoupení s orchestrem.

V sobotu 3. května se uskutečnil koncert vítězů a laureáta v Roškotově divadle, který byl uveden tímto mezinárodním soutěžním orchestrem, který doprovodil sólové vystoupení Pavla Šporcla.

Po slavnostním úvodu byla představena šestiletá Mongolka Nasanjargal Badrakh, která byla oceněna jako nejmladší účastnice. Po jejím přednesu Concertina a moll s klavírním doprovodem Martiny Hájkové vystoupila Estelle Presler ze Švýcarska, která získala v I. kategorii 1. cenu. 2. cena byla udělena Anně Katarině Tralla z Estonska a Yesui Tulgat z Mongolska a 3. cena Yaroslavě Stepanenko z Ukrajiny.

V II. kategorii 1. cena udělena nebyla. 2. cenu získali Milan Kostelenec ČR a Sofia Vasecka z Lotyšska, 3. cenu Sergej Skeledžija ze Srbska, Ada Kuruscu z Turecka a Daniel Florian Guttmann z Rakouska.

V III. kategorii 1. cenu získal Daniel Matejča ČR, 2. cenu Milena Piorańska z Polska a 3. cenu Dunja Kalamir ze Srbska, Johannes Lioddin z Norska, Johanna Helene Freytag z Německa a Kaia Selden z USA.

Ve IV. kategorii 1. cenu obdržela Ungé Katinskaite z Litvy, 2. cenu Kristian Mráček ČR a 3. cenu Chiara Redi Volpato z Italie a Matteo Hager ČR.

Posledním vystoupením slavnostního odpoledne byl Španělský tanec v provedení Daniela Matejča s klavírním doprovodem Martiny Hájkové a samostatný přednes Sonáty č. 3 Ballade.

Poté byl vyhlášen laureát KHS 2019, kterým se stal čtrnáctiletý Daniel Matejča z Liberce. Šťastný vítěz přiznal, že jeho snem byl laureátský titul. Tohoto triumfu konečně dosáhl po úspěších v minulých pěti letech, kdy se umístil ve svých věkových kategoriích jednou jako třetí, dvakrát druhý a dvakrát první. Výborně hraje i na klavír a bicí, přesto housle mu učarovaly pro jejich krásný zvuk. Dalším důvodem výběru houslí je velký hudební vzor jeho učitele Ivana Štrause.

Celkově mohou být spokojeni i učitelé ZUŠ v České republice, kdy z 15 soutěžících žáků mimo laureáta KHS jim byly uděleny čtyři ceny a další čestná uznání, ze kterého se těší nejen teprve za několik dnů devítiletá Tereza Vondráčková, ale i její učitelka ZUŠ Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí Miluše Barvínková a nyní již sedmnáctiletá, bývalá účastnice KHS, Hana Jasanská, studentka olomoucké konzervatoře.

V Ústí nad Orlicí zůstalo i ocenění za klavírní doprovod, které bylo uděleno Martině Hájkové, nejen za doprovod na závěrečném koncertě, ale i u mnoha vystoupení houslistů během soutěže.