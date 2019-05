Resort nabízí jak zimní, tak i letní vyžití. Zaměřuje se převážně na rodiny s dětmi, aktivní páry, jednodenní výletníky z České republiky i Polska a také na hosty ubytované v hotelích a chatách v této oblasti.

Mamutí horská dráha

„Nejdelší bobová dráha svého druhu v Česku a druhá nejdelší v Evropě měří více než 3 kilometry a pyšní se 25 zatáčkami, 360° otáčkou ve výšce 12 metrů nad zemí, osmičkovou smyčkou či podzemním tunelem. Bude to neskutečná jízda,“ informoval Tomáš Drápal, manažer střediska.

Můžete se těšit na jízdu ve vysokém i nízkém lesním porostu a na otevřených pláních v rychlosti kolem 40 kilometrů v hodině. Dráhu zabezpečuje speciální antikolizní systém.

Mamutí horská dráha doplňuje dvě další velká lákadla Dolní Moravy - Stezku v oblacích tyčící se do výšky 55 metrů a Obřího mamuta, který dětem ve dvou patrech nabízí zábavu i vzdělání. Obří mamut, který byl zapsán také dvakrát do České knihy rekordů, měří 13 metrů, dosahuje výšky jako třípodlažní budova a v jeho chobotu se skrývá 24 metrů dlouhá skluzavka vedoucí do Mamutíkova vodního a Lesního zážitkového parku.

Děti se tu vyřádí

Resort se zaměřuje na ztvárnění místní historie při zajímavých atrakcích a hrách. Letos se otevírá Stamichmanova štola. Díky zážitkové hře a příběhu objevíte 450 metrů podzemí a zjistíte více o hornickém řemesle.

Novinkou je také Lanáček - součást Lesního zážitkového parku, kde budou moct již malé děti od 4 let zkoumat bezpečné lanové překážky, tunely, skluzavky, chodníky i dřevěné chýše.

Koloběžky stále více frčí

Děti si hrají ve spodní části horského resortu v propojených parcích či při souvisejících animacích, starší si mohou užít výhledů a aktivit v horní části Dolní Moravy. Zajímavá a hojně navštěvovaná je panoramatická restaurace Skalka s výhledem na horské hřebeny i Stezku v oblacích. Letos přibyla zmodernizovaná půjčovna koloběžek na horní stanici lanové dráhy Sněžník.

Kromě cykloturistiky a horské turistiky jsou k dispozici také šlapací káry, disc golf, zážitky v adrenalin parku či bag jump.