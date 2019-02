Výletníci se mohou těšit na zrestaurované pokoje v dámské části hradu, a to na salonek a ložnici. Na podzim byly zrestaurované nástropní malby, v zimních měsících pak obnovené výmalby na stěnách, které jsou tvořené dekorativními rámy. Zásadní změnou prošly hlavní schodiště a vstupní hala hradu. Jsou rovněž dekorované malbami ve stylu 2. poloviny 19. století.

Poprvé v historii památky nahlédne široká veřejnost do bývalých koníren v předhradí. Část byla v loňském roce zrekonstruovaná a vznikla prostorná galerie. Správa hradu ji využije ke krátkodobým výstavám.

Od 4. května ji otevře expozice víc než 120 vyšívaných nástěnek a kuchařek Petry Totuškové. První část výstavy se na Svojanově konala před čtyřmi lety. Výtěžek z přehlídky výšivek také letos podpoří Záchrannou stanici opuštěných zvířat Zelené Vendolí.

Druhá výstava, nazvaná Flóra očima autisty, naváže od 27. července. Jedná se o prezentaci fotografií klienta Rodinného Integračního Centra, studenta pardubického anglického gymnázia, který trpí poruchou autistického spektra - Aspergerovým syndromem. Mladíkovým koníčkem a současně spojením se sociálním prostředím je fotografování. Výsledkem jsou barevné snímky, které budou v nové hradní galerii k vidění do konce prázdnin.

Na závěr sezony je pro návštěvníky připravený bonbonek. Od 7. září budou na hradě vystavené české korunovační klenoty. Výletníci tak nebudou muset jezdit až do Prahy, ale mistrovské repliky z dílny světoznámého šperkaře Jiřího Urbana si budou moci zblízka prohlédnout na Svojanově.

Expozice bude doplněná zajímavostmi z mnohasetleté historie českého pokladu. Projekt připomene také našeho nejvýznamnějšího panovníka Karla IV. Období středověku doplní kopie zbraní, repliky oděvů a obuvi, mince, miniatury a 3D modely.

Návštěvníci oblíbené památky se opět mají na co těšit. Správa hradu nachystala celou řadu kulturních akcí. Tou první budou Velikonoce na Svojanově ve dnech 20. a 21. dubna. Výletníci se mohou těšit na květnový hradní jarmark, červencové královské slavnosti, týden s řezbáři a oživenou mučírnu, srpnovou divadelní pouť a třicetiletou válku i dušičkové svojanovské stíny.

Zcela nové zážitky slibují Dny pohádek a noci běsů 8. a 9. června. Denní program bude laděný pohádkově, tedy určený hlavně pro malé návštěvníky. Ten večerní naláká otrlejší povahy, které mají pro strach uděláno.

Hrad Svojanov má v březnu brány dokořán vždy o víkendech od 10 do 17 hodin, v dubnu pak od úterka do neděle od 9 do 17 hodin.



V loňském roce navštívilo hrad 60.004 turistů, tedy o téměř 3 000 víc než v roce předchozím.