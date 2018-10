Senátor a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) by raději než předsedou senátu, byl nadále hejtmanem. Řekl to v neděli v diskuzním pořadu Partie na televizi Prima. Do vedení senátu by podpořil Jaroslava Kuberu (ODS), který však... Celý článek Čunek: Chci být spíš hejtmanem, než předsedou senátu»