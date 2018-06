Letos v srpnu uplyne 740 let od úmrtí krále Přemysla Otakara II. Tradiční královské slavnosti, které se konají v sobotu 30. června a v neděli 1. července, dokazují, že na hradě na tohoto panovníka nezapomínají.

„V bohatém programu si připomeneme tohoto významného krále a samozřejmě i jeho manželku Kunhutu, která byla neskutečně krásná a temperamentní,“ odtajňuje Václav Kodýtek z letohradského šermířského spolku Honorata. Přibudou však i další historicky zajímavé postavy.

„Připomeneme i českého šlechtice Boreše z Rýzmburka, který byl jednou z vůdčích postav vzpoury proti Přemyslu Otakarovi II. v roce 1276,“ upřesnil Václav Kodýtek. Král byl povstáním rozhořčený a padaly tresty… Kromě šermířů se na hradě předvedou tanečnice, bubeníci a mnozí další.

Výletníci nepřijdou po dobu slavností ani o komentované prohlídky empírového paláce s unikátní kopií pohřební koruny Přemysla Otakara II., středověkého sklepení opředeného legendami a pověstmi o hradu, dále mučírny a domu zbrojnošů, či o procházky v zahradách a výstup na hlásku.

Hrad má brány dokořán od 9 do 17 hodin, od července pak až do 18 hodin, a to každý den včetně pondělí.