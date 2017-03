Středověké královské sídlo vyhlíží do kraje na historické hranici mezi Čechami a Moravou od 13. století. V novodobé historii se každoročně stává cílem tisíců návštěvníků. Ti, kteří po zimě prahnou po výletech za historií a krásami památek, si mohou v diářích zatrhnout první březnový víkend. Zatímco ostatní památky ještě ladí poslední přípravy, na hradě Svojanov zahájí letošní turistickou sezonu už v sobotu 4. března.

Na nový návštěvnický rok se na hradě patřičně připravili. Kromě kontroly sbírkových předmětů je také naleštěný nábytek, podlahy, nablýskané jsou všechny talíře, šálky a skleničky. Pracovníci hradu nezapomněli ani na unikátní křišťálové, alabastrové a mosazné lustry.

Památka v letošním roce představí řadu zajímavých exponátů. Atmosféru empírových pokojů dotváří funkční gramofon s troubou nebo globus s vyobrazením Rakouského císařství. „Globus vyrobila pražská firma J. Felkl kolem roku 1850. Má unikátní povrchovou úpravu tvořenou vaječným bílkem,“ upřesnil kastelán hradu Miloš Dempír.

Návštěvnickému oku určitě neunikne ani porcelánová sada na kosmetické přípravky pro dámy či alegorická socha ženy s křídly z druhé poloviny 19. století. Zabydlenost dodávají i oděvní svršky z 18. a 19. století. Novinkou je také sbírka porcelánu od vídeňského, přes německý Rosenthal, Villeroy and Boch, až po anglický Grindley, Righway a Wedgwood.

Pro první nocležníky je po zimní rekonstrukci nachystaný rovněž hradní penzion. Hosty čeká větší komfort. Správa hradu nechala vybudovat tři nové koupelny a téměř všechny pokoje zdobí stylové tapety, které společně s nábytkem ještě více navozují atmosféru 19. století.

Návštěvníci hradu ani letos nepřijdou o bohatý program. Podle Miloše Dempíra první kulturní akce je naplánovaná na velikonoční víkend v polovině dubna, kdy se budou konat jarní slavnosti. Na květnovém hradním jarmarku se předvedou zruční řemeslníci. V červnu bude hrad patřit dětem. Příznivcům čtení z rukou či karet je určený esoterický festival 10. června.

Hned na začátku velkých prázdnin čekají na hradě Přemysla Otakara II. s královnou Kunhutou a královskou družinou. Ani letos nebude chybět červencový festival akustické hudby, srpnová divadelní pouť a pak i třicetiletá válka, či zářijové svatováclavské slavnosti. Svojanovské stíny s postavami z historie památky ožijí v době dušičkové. V prosinci nebudou chybět adventní prohlídky s výzdobou hradu a vyprávěním o tradicích. Turistická sezóna tradičně vyvrcholí prosincovým svátečním koncertem.

Hrad Svojanov patří k nejnavštěvovanějším památkám v Pardubickém kraji. V loňském roce je navštívilo bezmála 55tisíc turistů.

Památka otevírá své brány pro veřejnost o víkendu 4. a 5. března od 10 do 17 hodin. Od dubna pak budou moci turisté památku navštěvovat každý den kromě pondělí, a to od 9 do 17 hodin.