Po téměř roce se v srpnu do výstavních prostor muzea vrací loňská výstava o kresbách Bohuslava Martinů nazvaná Martinů obrázky kreslící. Představuje skladatele trochu z jiného úhlu – ne jako hudebníka, ale jako vtipného kreslíře, který svými obrázky komentuje nejrůznější dění kolem sebe.

Výstava za rok své existence proputovala již čtyři výstavní prostory: poprvé byla k vidění v pražském Valdštejnském paláci, poté se přestěhovala do Poličky, následovalo Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě a u příležitosti nové inscenace opery Tři fragmenty z Juliette byla v červnu instalována ve foyeru Janáčkova divadla v Brně.

Nová instalace úspěšné výstavy se koná u příležitosti 60. výročí úmrtí skladatele, které si připomínáme 28. srpna. Výstava byla mírně aktualizována a doplněna o některé informace. Zcela nově je k vidění část, týkající se převozu ostatků Bohuslava Martinů ze Švýcarska do Poličky v roce 1979.

„V nové části výstavy se nachází jen jediný panel kreseb Martinů. Autor je nazval Bohuslava Martinů zánik a to ostatní. Ve svých zhruba dvaceti letech skladatel s mladickou recesí předjímá svou smrt a posmrtné dění od posledního soudu přes vyvržení z ráje do pekla až po finální pobyt v nebi ve společnosti spanilých andělů,” uvádí muzikoložka a kurátorka výstavy Doc. Monika Holá, PhD.

„O čtyřicet osm let později skladatel zesnul. S trochou nadsázky, nikterak cynicky myšlené, nacházíme i v jeho reálné poslední cestě podobnosti s autorovým cyklem kreseb. Přinejmenším v tom, že jeho posmrtná cesta nebyla jednoduchá a trvalo dlouhých dvacet let, než skladatelovy ostatky spočinuly na definitivním místě posledního odpočinku. Více návštěvníkovi napoví vystavené dokumenty na panelech a fotografie,” dodala.

V rámci vzpomínkových akcí se 28. srpna 2019 bude konat pietní akt a koncert k uctění památky úmrtí skladatele B. Martinů. V 16.45 hodin proběhne pietní akt u hrobu skladatele a následně v 17.00 hodin zazní koncertní tóny v kostele sv. Michaela.

Od úmrtí skladatele Bohuslava Martinů uplyne na konci srpna rovných 60 let. Současně uplyne 40 let od převozu ostatků skladatele ze Švýcarska, kde byl původně pohřben, do rodinného hrobu v Poličce.

„U hrobu skladatele proběhne pietní akt, který přejde do vzpomínkového koncertu s názvem Píseň domova. Jde literárně-hudební pásmo, které vzniklo před deseti lety ve spolupráci Jaroslava Krčka a Alfréda Strejčka. Nechali se v něm inspirovat hudbou i dopisy Bohuslava Martinů a verši Miloslava Bureše. Píseň domova budou v Poličce interpretovat brněnští umělci Lubomíra Sonková - recitace a Leoš Černý - viola,“ doplňuje Doc. Monika Holá, PhD.

Další informace na www.cbmpolicka.cz