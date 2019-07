V sobotu se zavřou dveře muzea až v pozdních hodinách. Spolu s rodinou zde můžete strávit celý den a nenechat si ujít opravdové zážitky, které vám přinese nabitý program za symbolické vstupné 40,- Kč.

A na co se můžete těšit, pokud se rozhodnete přijít?

Dopoledne od 9.00 je připravena akce s názvem Putování muzeem za skřítky po stopách Lichožroutů a vědy. Po splnění jednotlivých úkolů se účastníci dozví jméno geniálního fyzika, u kterého nebydlel žádný Lichožrout, jelikož nenosil ponožky. Na vlastní kůži si mohou zájemci vyzkoušet tíhu brnění a krásu historických šatů či si zastřílet si na terč z laserové pistole. Účastníci si mohou vyrobit válcové zrcadlo a vyzkoušet si několik fyzikálních pokusů.

Od 13.00 do 14.30 bude připravena dílnička pro děti s názvem: Vyrobte si svého lichožrouta a namalujte kapesníkožrouta. „Ztratila se vám právě ponožka? A nebyla jen jedna? Nezoufejte a přineste si tu, co vám doma zbyla. Společně ji proměníme v krásného lichožrouta. Naši muzejní lichožrouti se s vámi ostatními podělí o své zásoby. Seznámíte se zde také s příbuzným lichožroutů – kapesníčkožroutem. Ten je již na pokraji vyhynutí a téměř se zapomnělo, jak vypadá. My se je spolu ovšem pokusíme namalovat,“ uvedla kurátorka dílny Jana Vlčková.

Zábavu rozproudí od 14.45 do 16.00 balónová klaun a bubliny pod taktovkou Divadla Kejkle.

Od 16.15 do 17.00 mohou zájemci zažít cestu za poznáním science show. „Představíme vám několik základních plynů a ukážeme jejich zajímavé vlastnosti. Vyzkoušíte si, zda vydržíte dotyk kapalného dusíku o teplotě -196 °C nebo si necháte zapálit plyn přímo na ruce,“ popisují účinkující z Pevnosti poznání Olomouc.

Následovat bude uvolnění a naladění se na letní vibrace a to od 17.00 hodin. Vystoupení s názvem Bubny, tanec, to je mazec se nese v afrických rytmech, které jsou příjemné k pohybu, (poznání) i odpočinku. A to pod vedením Joseline Amutuhaire a Tomáše Ondrůška.

Pro ty co nebudou mít dost a nebudou chtít spát je připraveno letní kino Lichožrouti. Ve 21.30 začne příběh o malých tvorech, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí! Osudy hlavních protagonistů lichožroutů a jejich největšího protihráče, podivínského a opuštěného profesora, spojuje příběh hlavního hrdiny, malého lichožrouta Hihlíka, na kterého čekají ve filmu velká dobrodružství.