Již devátým rokem se v Poličce na prázdniny usídlí multižánrový festival Poličské kulturní léto přinášející vlnu zábavy a dobrodružství pro všechny – letní kino pro dospělé i pro děti, bubnování, science show, tanec, cestovatelský večer, divadla a divadélka, tvořivé dílny pro děti, večery s hudbou a další zážitky.

Páteční první kino letošní sezóny odstartovalo hitem letošního roku, filmem Bohemian Rhapsody. Oscarový film je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům. Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických písní, jako jsou „We Will Rock You“, „We Are the Champions“ nebo právě „Bohemian Rhapsody“.

Tento film si nenechalo utéct rekordních 180 diváků, což je za celých devět let existence festivalu nejvyšší návštěvnost. Dokonce zde lidé čekali i hodinu před začátkem, aby měli místa a tvořili se několikametrové fronty na lístky, což v rámci programu Poličského kulturního léta pořadatelé ještě nezažili.

Před devíti lety se muzeum rozhodlo otevřít zahradu lidem v podobě nejen letního kina. Návštěvnost je různá, ale ať už se hraje pro 180 nebo pro 10 diváků, dělají to rádi. Festival vzniká ve spolupráci muzea s Městskou knihovnou Polička a rodinným centrem MaTami z. s. a především díky podpoře města Poličky.

Kompletní program najdete na www.letopolicka.cz