„Na hlavní návštěvnickou sezónu u nás každoročně připravujeme 2-3 výstavy pro co nejširší okruh návštěvníků, včetně rodin s dětmi. V posledních letech představujeme především celky hraček a stavebnic, které obvykle zapůjčujeme od soukromých sběratelů. A jak se na muzeum patří, vždy zdůrazňujeme nejstarší historii předmětů a jejich vývoj třeba až do současnosti. Výstava Fenomén Igráček zapadá do této koncepce. Navíc komponenty postaviček se vyrábějí nedaleko Poličky v obci Korouhev.

Druhou část výstavy jsme nazvali Různá povolání dříve i nyní, spolupracujeme na ní s Muzeem hraček v Rychnově nad Kněžnou. Ta představí hračky z let 1880-1980 spojené s řemesly, se zemědělstvím i s nevýrobním povoláním. Děti dostanou mnoho prostoru ke hře v několika zákoutích, která se promění v pole, kuchyni, stavební parcelu, v dílnu nebo ordinaci,“ uvedla Mgr. Stanislava Cafourková, kurátorka výstavy.

„Na výstavu jsme nově zařadili i Igráčky ze 70. a 80. let a také speciální edice, které byly určené v éře socialismu na export. V expozici máme zhruba 30 ukázek těchto Igráčků, a to v původních krabičkách,“ informovala Mgr. Věra Stojarová, kurátorka výstavy.

„Putovní výstavu připravil český výrobce her a hraček, firma EFKO-karton s. r. o., která Igráčka vyrábí, ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně, ve kterém před lety vznikla, a Inspirací Zlín,“ dodala.

Muzeum zároveň nabízí prohlídky největších atraktivit královského věnného města Poličky od gotického opevnění města – nejzachovalejší fortifikace ve střední Evropě, tematické procházky historickým jádrem města i jeho moderní částí, návštěvu expozice věnované významnému poličskému rodákovi a hudebnímu skladateli Bohuslavu Martinů a interaktivně pojaté expozice nejen o historii města. Své nově nabyté znalosti si můžete procvičit v lavicích školní třídy, kde se učil i malý Bohuslav.

V prostorách barokní radnice se nachází Městská galerie. Ta nabízí expozice věnované výtvarnému umění na Poličsku od gotiky do 19. století až po současné umění spolu s obrazovou galerií rodu Hohenemsů a prohlídkou unikátní radniční kaple sv. Františka Xaverského, která si dodnes v úplnosti dochovala původní výzdobu.

A expozici moderního umění na Poličsku 20. století věnované umělcům, kteří se v Poličce a na Poličsku narodili, nebo zde žili, a kteří svým významem překročili hranice regionu. Nebo také výstavu s názvem Lichožroutka Galina Miklínová, která vás zavede do světa režisérky, ilustrátorky a výtvarnice animovaných filmů, které se dostaly na řadu světových festivalů animované tvorby.

Výstava bude k vidění do 25. srpna.