Článek od uživatele Alena Zavoralová

Spolek Náš Martinů hledá pamětníky dne, kdy se Bohuslav Martinů „vrátil domů“

V roce 2019 a 2020 si připomínáme kulaté výročí spjaté s osobností poličského rodáka, světově proslulého skladatele Bohuslava Martinů. Letos je to 60 let od úmrtí a příští rok 130 let od narození skladatele.