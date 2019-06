Nové CD pokřtí prof. Jiří Hlaváč, ředitel Nadace B. Martinů v Praze, a Jaroslav Martinů, starosta města Poličky.

Hudba Bohuslava Martinů změnila Petru Nouzovskému život. Je to již jeho druhé CD se skladbami poličského rodáka. V roce 2018 dotočil P. Nouzovský violoncellové sonáty Bohuslava Martinů s legendárním pianistou Gérardem Wyssem a předtím komplet jeho orchestrálních děl.

Jak sám říká, je pro něj jako pro interpreta velmi znát, že byl Martinů sám ‚smyčcař‘. „On se uměl obklopit správnými lidmi a špičkami v jejich oborech, se kterými konzultoval, co je dobré a možné a co ne. Takže Martinů se mně hraje výborně, až občas na jeho specifický rytmus, ten mi dělá problém i u skladeb, které už jsem studoval dříve. Nástrojově je to ale velmi logické, jasné a čitelné, což nemůže říct o jeho hudbě třeba klavírista. Dokonce i Gérard Wyss se se spoustou míst potýkal a spílal Martinů, že to šlo přece napsat jinak. Ale to jsou ty krásné umělecké překážky, které když potom překonáte, tak je to obrovská radost,“ s úsměvem dodává.

Jelikož přítomní umělečtí hosté mají s hudbou Martinů (i řady dalších autorů) spoustu zážitků, slíbili se o ně podělit na besedě, která bude součástí křtu nového CD.

Akce se koná v úterý 11. června od 17.00 hodin v hudebním sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce, vstup je volný.

Další informace: www.cbmpolicka.cz