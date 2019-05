Přemýšlíte o tom, co podniknout s celou rodinou na Den dětí? Co byste řekli možnosti prožít den plný zábavy, her a zároveň také vzdělání? Přijďte se podívat do Centra Bohuslava Martinů v Poličce, které zve v rámci Dne otevřených dveří na prohlídku svých prostor.

Pro děti bude připraveno několik hravých aktivit. Budou si moci vytvořit nádobky z hlíny, vyrobit si skleněné perly nebo si „zamuzicírovat“ na hudební dílně. Na trhu z přelomu 19. století si malí i velcí prohlédnou vývoj platidel od středověku až do současnosti a děti si vyzkoušejí, jak se v dávných časech mince vyráběly ražbou.

Zároveň muzeum oslavuje deset let od slavnostního otevření nových prostor opravené budovy. „Budova muzea č. p. 112 od roku 1982 chátrala a čekala na rekonstrukci. Vlhkost zdiva v přízemí dosahovala až do výše dvou metrů. Budova byla odpojena od elektřiny a neměla vytápění,“ vzpomíná historik muzea PhDr. David Junek.

„V letech 2002 až 2006 probíhala stavební rekonstrukce, která budovu uvedla do provozuschopného a reprezentativního stavu. Poněvadž se jedná o památku, byla zachována maximální míra původních prvků – dveře, vnitřní okna, dlažba horní chodby, dekorativní výmalba horní chodby, prkenná podlaha a výmalba třídy. Byla obnovena původní barevnost fasády. Fotografie v expozici zachycují průběh rekonstrukce,“ dodal.

Akce se koná v sobotu 1. června od 15.00 do 22.00 hodin. Poličské noční putování bude zahájeno v budově muzea, kde budou připraveny tištěné programy s mapkou, které vám usnadní vaše putování.

Do akce se zapojilo okolo 17 místních organizací a program večera bude opravdu pestrý a celý jej naleznete na www.cbmpolicka.cz.