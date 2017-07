Rodná světnička neskýtá pouze krásný výhled na město a okolní krajinu, ale zároveň je to místo, kde se roku 1890 narodil do již čtyřčlenné rodiny pověžného Ferdinanda Martinů, malý chlapec, jenž dostal jméno Bohuslav. Celá rodina se musela dělit o prostor o velikosti dvacet pět metrů čtverečních, a to po dvanáct let.

Že vám to přijde nemožné? Tolik lidí a tak málo místa? Není divu, že když byl Bohoušek malé miminko, spával ve spodní přihrádce prádelníku.

„Spatříte zde průvodkyni v dobovém kostýmu, ušitém podle fotografií Marie Martinů a malého chlapce jako Bohouška, hrajícího na housle pod dozorem své sestry nebo tatínka. Společně vám povypráví o svých životních osudech a příbězích a ukáží vám skrovné bydlení rodiny pověžného,“ zve na návštěvu muzikoložka poličského muzea doc. Monika Holá, PhD.

„Světnička je v provozu po celé léto, ovšem bude oproti běžnému provozu více zabydlená a návštěvník tak má mít pocit, jako kdyby tu jen před malou chvílí dobrosrdečný tatínek Ferdinand opravoval boty, přísná maminka Karolina škrobila tvrdé košilové manžety a sestra Mařenka nechala rozešité šaty,“ uvedla etnografka Mgr. Stanislava Cafourková.

Nechte se v rámci prohlídky vtáhnout do časů, kdy nebyly mobilní telefony, výtahy nahrazovaly rumpály a cestou do bytu jste museli zdolat 192 schodů. A co když si dole vzpomenete – vypnula jsem žehličku, nebo kde mám klíče? Nejen tyto strasti a radosti Rodina Martinů prožívala…

Neváhejte a přijeďte si ony schody spočítat. Odměnou vám bude nejen jedinečný zážitek, ale také výhled na celé město a okolí. Stejně jako malému Bohouškovi vám lidé dole budou připadat jako mravenci a možná právě toto unikátní místo narození dává jeho hudbě jedinečnost.

Prohlídky se konají ve dnech 11. – 16. 7. 2017 a 8. – 13. 8. 2017.

Časové prohlídky budou probíhat od úterý do soboty v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod., a v neděli ve 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod. Vstupenky je nutné zakoupit v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici, zároveň je vhodné se předem objednat na tel.: 461 723 855, 733 712 503 nebo na e-mailu muzeum@muzeum.policka.org.

Další informace