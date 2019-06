V pondělí 13. května ve 12.44 hodin došlo na kruhovém objezdu ulic Máchova Alej a Brněnská ve Svitavách, ve směru na Brno, ke střetu automobilu s cyklistkou.

Cyklistka jedoucí na jízdním kole značky CTM Tagra na uvedeném kruhovém objezdu byla zachycena vozidlem, jehož řidič po dopravní kolizi nezastavil a dál pokračoval v jízdě do centra města Svitavy. Žena z jízdního kola spadla na komunikaci a se zraněním byla rychlou lékařskou pomocí převezena do nemocnice.

Provedená dechová zkouška na alkohol byla u cyklistky negativní. Vzniklá škoda na jízdním kole byla vyčíslena na 500 korun.

Policie prostřednictvím tiskové mluvčí Lenky Vilímkové žádá svědky uvedené dopravní nehody o sdělení informací, které by osvětlily doposud nezjištěnou příčinu střetu, a to na nonstop linku 158 nebo v pracovní dny v době od 8 do 14 hodin na telefonní číslo 974 578 250.