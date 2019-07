Po zaplacení vstupného (které je 20 Kč) si můžete projít expozici týkající se soustavy chráněných území Natura 2000 nebo si užít prostředí prostorné zahrady s bohatou vegetací poskytující stín v parných letních dnech, s jezírkem, bylinkovými záhonky či hmyzím hotelem. Pokud chcete relaxovat, můžete si na místním infocentru zapůjčit hamaku a zavěsit si ji mezi stromy. Pro děti jsou v celém areálu rozmístěné stavebnice, skládačky či prolézačky, u kterých se zabaví, ale zároveň i něco naučí. Obzvlášť v horkých dnech je velkým lákadlem model znázorňující tok vody v přírodě, u kterého pochopíte význam meandrující řeky v krajině a důležitost bažin a lesů pro hospodaření s vodou, vyzkoušíte si napouštění přehrady a můžete dokonce způsobit povodeň. Vodu si samozřejmě musíte napumpovat sami. Děti se zde zaměstnají na neomezeně dlouhou dobu – ověřeno! Doporučujeme náhradní suché oblečení s sebou.

Pokud plánujete strávit s dětmi v Natura Parku více času, půjčte si samoobslužnou sadu s pomůckami a staňte se tak na chvíli vědcem, umělcem, krajinářem, ochranářem nebo turistou. V sadách naleznete různé pomůcky od lupy, entomologických pinzet, sádry na odlévání, modelářské hlíny přes všelijaké určovací klíče až po mikroskop s tabletem. Podle návodu pak budete procházet areálem Natura Parku a plnit nejrůznější úkoly.

Pokud vás zajímá přírodní stavitelství, neměli byste zmeškat sérii přednášek a workshopů, které Ekocentrum PALETA pořádá v rámci projektu Paleta přírodně - stavebních technologií. 19. července proběhne přednáška o hliněném stavitelství. Na ni pak 20. července naváže workshop, kde si veškeré teoretické informace z předchozího dne vyzkoušíte prakticky. 23. srpna se chystá přednáška na téma Přírodní stavební materiály, na kterou opět naváže workshop, a to 24. srpna.

A to stále není všechno! Máme pro vás ještě jeden důvod, proč se zastavit v Natura Parku. Už jste slyšeli o prázdninové soutěži České televize s názvem Rozbzuč Déčko? Hra vybízí rodiče s dětmi k navštívení míst, kde se mohou naučit něco o hmyzu. Děti při tom sbírají kódy, které zadávají do mobilní aplikace. Po nasbírání tří hesel jsou pak účastníci zařazeni do soutěže o zajímavé ceny. A jedno heslo lze získat právě v Natura Parku.

Pokud vás nabídka zaujala, ale máte pocit, že se všechno při první návštěvě stihnout nedá, nemusíte zoufat. Ekocentrum PALETA pro vás připravilo dvouměsíční permanentku s neomezeným počtem vstupů pro 2 dospělé a 3 děti, v ceně je navíc 1x zapůjčení samoobslužné sady pomůcek a 2x káva dle vlastního výběru. Pořídíte ji na infocentru Natura Parku za 380 Kč. Permanentka je přenosná, jednou tedy mohou s dětmi dorazit rodiče, podruhé zase třeba babička s dědou.

Pozor, vzhledem k uzavření cyklostezky na levém břehu Chrudimky je Natura Park přístupný pouze ze Štolbovy ulice. Více informací naleznete na www.paleta.cz, www.natura-park.cz nebo na Facebooku Ekocentra PALETA.